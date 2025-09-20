Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Πάτρα: 32χρονος μαχαίρωσε 36χρονο και εξαφανίστηκε
Πάτρα: 32χρονος μαχαίρωσε 36χρονο και εξαφανίστηκε
Ο 36χρονος κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία και κατονόμασε τον δράστη
Ένας 32χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι το βράδυ της Τετάρτης (17/9) σε έναν 36χρονο τραυματίζοντάς τον στο πόδι και στην κοιλιά κοντά στο Γηροκομείο της Πάτρας.
Όπως αναφέρει στην καταγγελία του ο 36χρονος, ο 32χρονος, τον οποίο κατονόμασε στην Αστυνομία, τον μαχαίρωσε μία φορά στο πόδι και μία στην κοιλιά και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.
Η προανάκριση διενεργείται από τις αρμόδιες Αρχές.
Όπως αναφέρει στην καταγγελία του ο 36χρονος, ο 32χρονος, τον οποίο κατονόμασε στην Αστυνομία, τον μαχαίρωσε μία φορά στο πόδι και μία στην κοιλιά και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.
Η προανάκριση διενεργείται από τις αρμόδιες Αρχές.
Ειδήσεις σήμερα:
Απογειώθηκαν νατοϊκά μαχητικά μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, για «μεγάλα προβλήματα» προειδοποιεί ο Τραμπ - Τι υποστηρίζουν οι Ρώσοι
Το Ισραήλ στέλνει ακόμα και ρομπότ με εκρηκτικά για να ισοπεδώσει τη Γάζα, ενώ οι κάτοικοι «δεν έχουν πού να πάνε»
Οι ΗΠΑ χτύπησαν πλοίο που μετέφερε ναρκωτικά, νεκροί τρεις ναρκωτρομοκράτες λέει ο Τραμπ - Δείτε βίντεο
Απογειώθηκαν νατοϊκά μαχητικά μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, για «μεγάλα προβλήματα» προειδοποιεί ο Τραμπ - Τι υποστηρίζουν οι Ρώσοι
Το Ισραήλ στέλνει ακόμα και ρομπότ με εκρηκτικά για να ισοπεδώσει τη Γάζα, ενώ οι κάτοικοι «δεν έχουν πού να πάνε»
Οι ΗΠΑ χτύπησαν πλοίο που μετέφερε ναρκωτικά, νεκροί τρεις ναρκωτρομοκράτες λέει ο Τραμπ - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα