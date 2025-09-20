Πάτρα: 32χρονος μαχαίρωσε 36χρονο και εξαφανίστηκε
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Επίθεση με μαχαίρι Αστυνομία καταγγελία

Πάτρα: 32χρονος μαχαίρωσε 36χρονο και εξαφανίστηκε

Ο 36χρονος κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία και κατονόμασε τον δράστη

Πάτρα: 32χρονος μαχαίρωσε 36χρονο και εξαφανίστηκε
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ένας 32χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι το βράδυ της Τετάρτης (17/9) σε έναν 36χρονο τραυματίζοντάς τον στο πόδι και στην κοιλιά κοντά στο Γηροκομείο της Πάτρας.

Όπως αναφέρει στην καταγγελία του ο 36χρονος, ο 32χρονος, τον οποίο κατονόμασε στην Αστυνομία, τον μαχαίρωσε μία φορά στο πόδι και μία στην κοιλιά και στη συνέχεια εξαφανίστηκε. 

Η προανάκριση διενεργείται από τις  αρμόδιες Αρχές.

Ειδήσεις σήμερα:

Απογειώθηκαν νατοϊκά μαχητικά μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, για «μεγάλα προβλήματα» προειδοποιεί ο Τραμπ - Τι υποστηρίζουν οι Ρώσοι

Το Ισραήλ στέλνει ακόμα και ρομπότ με εκρηκτικά για να ισοπεδώσει τη Γάζα, ενώ οι κάτοικοι «δεν έχουν πού να πάνε»

Οι ΗΠΑ χτύπησαν πλοίο που μετέφερε ναρκωτικά, νεκροί τρεις ναρκωτρομοκράτες λέει ο Τραμπ - Δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η ProCredit Bank άνοιξε νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη

Μέσα σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη χαμόγελα, ζεστασιά και θετική προσμονή για το μέλλον, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου υποκαταστήματος της ProCredit Bank στη Θεσσαλονίκη, στις 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης