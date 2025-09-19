Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Γράψανε σύνθημα για την Παλαιστίνη σε ψηλή πινακίδα της Αττικής Οδού (φωτογραφία)
Στην τεράστια πράσινη πινακίδα μετά το δαχτυλίδι, κάποιοι κατάφεραν να σκαρφαλώσουν και να γράψουν σύνθημα…
Το σύνθημα είναι «Free Palestine». Το εντυπωσιακό δεν είναι το περιεχόμενο, αλλά κυρίως το πώς μπόρεσαν να φτάσουν εκεί πάνω. Μιλάμε για σημείο που δεσπόζει πάνω από έναν από τους πιο πολυσύχναστους κόμβους της χώρας, με ασταμάτητη κίνηση, κάμερες ασφαλείας και περιπολίες. Κι όμως, κάποιος βρήκε τρόπο να ανεβεί στις κολώνες που στηρίζουν την πινακίδα και να αφήσει το δικό του μήνυμα, μάλιστα ανάποδα. Η απορία εύλογη: δεν τους είδε κανείς; Δεν το κατέγραψε κάποια κάμερα;
