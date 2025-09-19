Γράψανε σύνθημα για την Παλαιστίνη σε ψηλή πινακίδα της Αττικής Οδού (φωτογραφία)
Γράψανε σύνθημα για την Παλαιστίνη σε ψηλή πινακίδα της Αττικής Οδού (φωτογραφία)

Στην τεράστια πράσινη πινακίδα μετά το δαχτυλίδι, κάποιοι κατάφεραν να σκαρφαλώσουν και να γράψουν σύνθημα…

Το σύνθημα είναι «Free Palestine». Το εντυπωσιακό δεν είναι το περιεχόμενο, αλλά κυρίως το πώς μπόρεσαν να φτάσουν εκεί πάνω. Μιλάμε για σημείο που δεσπόζει πάνω από έναν από τους πιο πολυσύχναστους κόμβους της χώρας, με ασταμάτητη κίνηση, κάμερες ασφαλείας και περιπολίες. Κι όμως, κάποιος βρήκε τρόπο να ανεβεί στις κολώνες που στηρίζουν την πινακίδα και να αφήσει το δικό του μήνυμα, μάλιστα ανάποδα. Η απορία εύλογη: δεν τους είδε κανείς; Δεν το κατέγραψε κάποια κάμερα;


