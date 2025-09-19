Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Λεχαινά Ηλείας - Δείτε βίντεο
Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Λεχαινά Ηλείας - Δείτε βίντεο

Στο σημείο έσπευσαν 40 πυροσβέστες, με 13 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων

Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Λεχαινά Ηλείας - Δείτε βίντεο
Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στα Λεχαινά Ηλείας, η οποία, έπειτα από τις προσπάθειες των πυροσβεστών, έχει πλέον οριοθετηθεί.

Στο σημείο έσπευσαν 40 πυροσβέστες, με 13 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων. 





