Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Λεχαινά Ηλείας - Δείτε βίντεο
Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στα Λεχαινά Ηλείας, η οποία, έπειτα από τις προσπάθειες των πυροσβεστών, έχει πλέον οριοθετηθεί.
Στο σημείο έσπευσαν 40 πυροσβέστες, με 13 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων.
