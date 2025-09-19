Από οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου η έκρηξη στην Κοζάνη - Σοβαρά ο ένας τραυματίας
Πυροτεχνουργοί διαπίστωσαν ότι η έκρηξη προήλθε από οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου την οποία φαίνεται ότι οι δύο τραυματίες υπό αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες επιχείρησαν να επεξεργαστούν

18 ΣΧΟΛΙΑ
Νέα τροπή λαμβάνουν οι έρευνες στην έκρηξη που έγινε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής σε μάντρα με σκαπτικά μηχανήματα στο Τσοτύλι Κοζάνης.

Οι αστυνομικοί αργά το απόγευμα εντόπισαν θραύσματα πυρομαχικών στο σημείο έκρηξης με αποτέλεσμα οι έρευνες να παίρνουν άλλη τροπή. Ενημερώθηκε αμέσως το αρμόδιο τμήμα του στρατού και οι πυροτεχνουργοί που έφθασαν στο σημείο μετά από έρευνα διαπίστωσαν ότι η έκρηξη προήλθε από οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου την οποία φαίνεται ότι οι δύο τραυματίες υπό αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες επιχείρησαν να επεξεργαστούν.

Σημειώνεται ότι ο ένας εκ των δύο τραυματιών μεταφέρθηκε εσπευσμένα και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

18 ΣΧΟΛΙΑ

