Από οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου η έκρηξη στην Κοζάνη - Σοβαρά ο ένας τραυματίας

Πυροτεχνουργοί διαπίστωσαν ότι η έκρηξη προήλθε από οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου την οποία φαίνεται ότι οι δύο τραυματίες υπό αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες επιχείρησαν να επεξεργαστούν