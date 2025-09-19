ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Στο «κόκκινο» οι δρόμοι της Αττικής - Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Αττική Οδό

Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Μεγάλο μποτιλιάρισμα στην Αθήνα το μεσημέρι της Παρασκευής - Τροχαίο στη Λ.Αθηνών, 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους Λεωφόρος Κηφισού Αττική Οδός

Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Μεγάλο μποτιλιάρισμα στην Αθήνα το μεσημέρι της Παρασκευής - Τροχαίο στη Λ.Αθηνών, 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Μεγάλο μποτιλιάρισμα στην Αθήνα το μεσημέρι της Παρασκευής - Τροχαίο στη Λ.Αθηνών, 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Παναγιώτης Κουφαλέξης
UPD: 2 ΣΧΟΛΙΑ
Μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9) σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με οδηγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με ουρές και καθυστερήσεις σε αρκετά σημεία του λεκανοπεδίου.

Από νωρίς το μεσημέρι, η κίνηση έχει «χτυπήσει κόκκινο» σε κεντρικές λεωφόρους και αρτηρίες, ενόψει και της απογευματινής εξόδου για το Σαββατοκύριακο.

Η κίνηση στους δρόμους, ώρα 14:50

Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Μεγάλο μποτιλιάρισμα στην Αθήνα το μεσημέρι της Παρασκευής - Τροχαίο στη Λ.Αθηνών, 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό


Στα «κόκκινα» η Κηφισίας και η Μεσογείων - Τροχαίο στη Λ.Αθηνών

Σοβαρές καθυστερήσεις παρατηρούνται στη Λεωφόρο Κηφισίας, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ιδιαίτερα στο ύψος του Χαλανδρίου, του Ψυχικού και της διασταύρωσης με Αττική Οδό.

Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Μεγάλο μποτιλιάρισμα στην Αθήνα το μεσημέρι της Παρασκευής - Τροχαίο στη Λ.Αθηνών, 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό


Κλείσιμο
Ανάλογη εικόνα και στη Λεωφόρο Μεσογείων, όπου η κίνηση προς το κέντρο παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη.

Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Μεγάλο μποτιλιάρισμα στην Αθήνα το μεσημέρι της Παρασκευής - Τροχαίο στη Λ.Αθηνών, 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό


- Κυκλοφοριακό χάος σε Κηφισό και Αττική Οδό

Ο Κηφισός, από το Αιγάλεω έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, παρουσιάζει έντονα προβλήματα, με σχεδόν ακινητοποιημένα οχήματα στο ρεύμα καθόδου προς Πειραιά. Η Αττική Οδός εμφανίζει επίσης αυξημένο φόρτο, τόσο στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο όσο και στην έξοδο προς την Εθνική Οδό.



Και η Λεωφόρος Αθηνών έχει προβλήματα λόγω τροχαίου ατυχήματος επί της Σπύρου Πάτση. 

-Μποτιλιάρισμα στην Παραλιακή και στον άξονα Συγγρού – Βουλιαγμένης

Σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται και στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος, κυρίως στο ρεύμα προς Γλυφάδα, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται και στη Λεωφόρο Συγγρού (προς το κέντρο) καθώς και στη Βουλιαγμένης, από Ηλιούπολη έως Άγιο Δημήτριο.



Δείτε live την κίνηση στους δρόμους



-Αυξημένη η κίνηση και εντός κέντρου

Στο κέντρο της Αθήνας, δυσκολίες εντοπίζονται στις οδούς Πατησίων, Αλεξάνδρας, Βασιλίσσης Σοφίας, αλλά και στις παράλληλες οδούς όπως η Ιπποκράτους, Χαριλάου Τρικούπη και Σταδίου.

Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Μεγάλο μποτιλιάρισμα στην Αθήνα το μεσημέρι της Παρασκευής - Τροχαίο στη Λ.Αθηνών, 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό


Ειδήσεις σήμερα:

Ανάρτηση Άδωνι Γεωργιάδη: Γιατί θαυμάζω το Ισραήλ - Μακάρι να τους μοιάσουμε

Με μπλε γραβάτα με ελληνικές σημαίες παρουσιάστηκε ο νέος γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος παραιτήθηκε live από «Το Πρωινό»
Παναγιώτης Κουφαλέξης
UPD: 2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης