Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Μεγάλο μποτιλιάρισμα στην Αθήνα το μεσημέρι της Παρασκευής - Τροχαίο στη Λ.Αθηνών, 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Και η Λεωφόρος Αθηνών έχει προβλήματα λόγω τροχαίου ατυχήματος επί της Σπύρου Πάτση.Σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται και στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος, κυρίως στο ρεύμα προς Γλυφάδα, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται και στη Λεωφόρο Συγγρού (προς το κέντρο) καθώς και στη Βουλιαγμένης, από Ηλιούπολη έως Άγιο Δημήτριο.Στο κέντρο της Αθήνας, δυσκολίες εντοπίζονται στις οδούς Πατησίων, Αλεξάνδρας, Βασιλίσσης Σοφίας, αλλά και στις παράλληλες οδούς όπως η Ιπποκράτους, Χαριλάου Τρικούπη και Σταδίου.