Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Μεγάλο μποτιλιάρισμα στην Αθήνα το μεσημέρι της Παρασκευής - Τροχαίο στη Λ.Αθηνών, 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9) σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με οδηγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με ουρές και καθυστερήσεις σε αρκετά σημεία του λεκανοπεδίου.
Από νωρίς το μεσημέρι, η κίνηση έχει «χτυπήσει κόκκινο» σε κεντρικές λεωφόρους και αρτηρίες, ενόψει και της απογευματινής εξόδου για το Σαββατοκύριακο.
Η κίνηση στους δρόμους, ώρα 14:50
Στα «κόκκινα» η Κηφισίας και η Μεσογείων - Τροχαίο στη Λ.Αθηνών
Σοβαρές καθυστερήσεις παρατηρούνται στη Λεωφόρο Κηφισίας, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ιδιαίτερα στο ύψος του Χαλανδρίου, του Ψυχικού και της διασταύρωσης με Αττική Οδό.
Ανάλογη εικόνα και στη Λεωφόρο Μεσογείων, όπου η κίνηση προς το κέντρο παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη.
- Κυκλοφοριακό χάος σε Κηφισό και Αττική Οδό
Ο Κηφισός, από το Αιγάλεω έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, παρουσιάζει έντονα προβλήματα, με σχεδόν ακινητοποιημένα οχήματα στο ρεύμα καθόδου προς Πειραιά. Η Αττική Οδός εμφανίζει επίσης αυξημένο φόρτο, τόσο στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο όσο και στην έξοδο προς την Εθνική Οδό.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15'-20' από Πεντέλης έως Μεταμόρφωση (έξοδο για Λαμία). Καθυστερήσεις 10'-15' στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
Και η Λεωφόρος Αθηνών έχει προβλήματα λόγω τροχαίου ατυχήματος επί της Σπύρου Πάτση.
-Μποτιλιάρισμα στην Παραλιακή και στον άξονα Συγγρού – Βουλιαγμένης
Σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται και στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος, κυρίως στο ρεύμα προς Γλυφάδα, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται και στη Λεωφόρο Συγγρού (προς το κέντρο) καθώς και στη Βουλιαγμένης, από Ηλιούπολη έως Άγιο Δημήτριο.