Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με επιβολή αναμορφωτικών μέτρων ο 18χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό 13χρονου στις Συκιές
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με επιβολή αναμορφωτικών μέτρων ο 18χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό 13χρονου στις Συκιές
Τα μέτρα που επιβάλλονται είναι η παρακολούθηση κοινωνικών και ψυχολογικών προγραμμάτων και η παροχή κοινωφελούς εργασίας
Ελεύθερος, με την επιβολή αναμορφωτικών μέτρων, αποφασίστηκε να αφεθεί ο 18χρονος που κατηγορείται για την άγρια επίθεση στον 13χρονο την περασμένη εβδομάδα, στην περιοχή των Συκεών στη Θεσσαλονίκη.
Μετά τη διαφωνία που προέκυψε μεταξύ εισαγγελέα και ανακριτή, οι δικαστές του Δικαστικού Συμβουλίου που κλήθηκαν να αποφασίσουν για την ποινική του μεταχείριση, αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερος με αναμορφωτικά μέτρα, όπως η παρακολούθηση κοινωνικών και ψυχολογικών προγραμμάτων και παροχή κοινωφελούς εργασίας.
Υπενθυμίζεται ότι μετά την απολογία του 18χρονου την προηγούμενη εβδομάδα, προέκυψε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελέα. Συγκεκριμένα, η πρώτη είχε την άποψη ότι θα πρέπει να αφεθεί ελεύθερος με όρους, ενώ η εισαγγελέας ήταν υπέρ της προσωρινής του κράτησης.
Μέχρι την συνεδρίαση του Δικαστικού Συμβουλίου και την απόφασή του, ο 18χρονος παρέμενε σε κατ’ οίκον περιορισμό.
Ο νεαρός διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία (κακούργημα), όπως επίσης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.
Ο 18χρονος κατηγορείται ότι μαζί με άλλα άτομα επιτέθηκαν με απίστευτη αγριότητα στον ανήλικο χρησιμοποιώντας ξύλα και ενδεχομένως κι άλλα αντικείμενα, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και να κριθεί αναγκαία η νοσηλεία του στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του ο νεαρός αρνήθηκε την εμπλοκή του, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν στο σημείο της επίθεσης και ισχυριζόμενος πως εκείνη την ώρα βρισκόταν σε κατάστημα εστίασης της περιοχής.
Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων. Ο ανήλικος βρισκόταν με δύο φίλους του, όταν ομάδα ατόμων τους πλησίασε και επιτέθηκε στον ίδιο με ξύλα, καταφέροντάς του χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα. Η επίθεση σταμάτησε μόνο όταν παρενέβησαν τρίτα άτομα, ενώ οι δύο φίλοι του κατάφεραν να ξεφύγουν.
Ο 18χρονος συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα, έπειτα από έρευνες των αστυνομικών, και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Παράλληλα, οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και των υπόλοιπων δραστών της άγριας επίθεσης.
Στο μεταξύ, σοκάρουν οι εικόνες με τα τραύματα που φέρει στο κεφάλι ο 13χρονος.
Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το protothema.gr αποτυπώνεται η αγριότητα της επίθεσης. Ο ανήλικος έχει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, το πρόσωπο, τα χέρια και την πλάτη και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.
«Το παιδί μου ζει από θαύμα. Μόλις βγήκε από το χειρουργείο, ήταν πολύ βαθιά τα τραύματα στο κεφάλι του. Ο γιος μου είναι σακατεμένος, με τρύπες 15 πόντους στο κεφάλι. Τον χτυπούσαν με μπετόβεργες οι άνανδροι. Είναι απίστευτο ότι 10-15 άτομα όρμηξαν σε ένα παιδί 13 ετών. Για να κάνουν τι; Να δείξουν τη μαγκιά τους;» είπε χαρακτηριστικά ο πατέρας του θύματος στο protothema.gr, λίγες ώρες μετά την επίθεση.
Μετά τη διαφωνία που προέκυψε μεταξύ εισαγγελέα και ανακριτή, οι δικαστές του Δικαστικού Συμβουλίου που κλήθηκαν να αποφασίσουν για την ποινική του μεταχείριση, αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερος με αναμορφωτικά μέτρα, όπως η παρακολούθηση κοινωνικών και ψυχολογικών προγραμμάτων και παροχή κοινωφελούς εργασίας.
Υπενθυμίζεται ότι μετά την απολογία του 18χρονου την προηγούμενη εβδομάδα, προέκυψε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελέα. Συγκεκριμένα, η πρώτη είχε την άποψη ότι θα πρέπει να αφεθεί ελεύθερος με όρους, ενώ η εισαγγελέας ήταν υπέρ της προσωρινής του κράτησης.
Μέχρι την συνεδρίαση του Δικαστικού Συμβουλίου και την απόφασή του, ο 18χρονος παρέμενε σε κατ’ οίκον περιορισμό.
Ο νεαρός διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία (κακούργημα), όπως επίσης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.
Ο 18χρονος κατηγορείται ότι μαζί με άλλα άτομα επιτέθηκαν με απίστευτη αγριότητα στον ανήλικο χρησιμοποιώντας ξύλα και ενδεχομένως κι άλλα αντικείμενα, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και να κριθεί αναγκαία η νοσηλεία του στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του ο νεαρός αρνήθηκε την εμπλοκή του, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν στο σημείο της επίθεσης και ισχυριζόμενος πως εκείνη την ώρα βρισκόταν σε κατάστημα εστίασης της περιοχής.
Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων. Ο ανήλικος βρισκόταν με δύο φίλους του, όταν ομάδα ατόμων τους πλησίασε και επιτέθηκε στον ίδιο με ξύλα, καταφέροντάς του χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα. Η επίθεση σταμάτησε μόνο όταν παρενέβησαν τρίτα άτομα, ενώ οι δύο φίλοι του κατάφεραν να ξεφύγουν.
Ο 18χρονος συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα, έπειτα από έρευνες των αστυνομικών, και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Παράλληλα, οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και των υπόλοιπων δραστών της άγριας επίθεσης.
Στο μεταξύ, σοκάρουν οι εικόνες με τα τραύματα που φέρει στο κεφάλι ο 13χρονος.
Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το protothema.gr αποτυπώνεται η αγριότητα της επίθεσης. Ο ανήλικος έχει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, το πρόσωπο, τα χέρια και την πλάτη και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.
«Το παιδί μου ζει από θαύμα. Μόλις βγήκε από το χειρουργείο, ήταν πολύ βαθιά τα τραύματα στο κεφάλι του. Ο γιος μου είναι σακατεμένος, με τρύπες 15 πόντους στο κεφάλι. Τον χτυπούσαν με μπετόβεργες οι άνανδροι. Είναι απίστευτο ότι 10-15 άτομα όρμηξαν σε ένα παιδί 13 ετών. Για να κάνουν τι; Να δείξουν τη μαγκιά τους;» είπε χαρακτηριστικά ο πατέρας του θύματος στο protothema.gr, λίγες ώρες μετά την επίθεση.
«Το παιδί καθόταν σε ένα πάρκο και ήρθαν αυτοί και άρχισαν να τον χτυπούν. Έφτασαν με τρία μηχανάκια και ένα αυτοκίνητο. Κατέβηκαν, τον πλησίασαν και τον ξυλοκόπησαν. Μακάρι να τους πιάσουν όλους γιατί αλλιώς θα υπάρχει κι άλλο θύμα. Ο γιος μου ζει από θαύμα», κατέληξε.
Ειδήσεις σήμερα:
Νέο βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Αφρενάριστο έπεσε το ΙΧ στο αυτοκίνητο της 64χρονης
Daily Mail: Στη δικαιοσύνη η οικογένεια Λεμού για τον θάνατο της κόρης τους Μαρίσσας - Καταγγέλλουν αμέλεια των γιατρών στο Λονδίνο
Βίντεο: Διασκέδασε σε ελληνικό εστιατόριο στο Μαρμάρι ο Σενγκούν - Ο Έλληνας ιδιοκτήτης του έσπασε πιάτο στο κεφάλι
Ειδήσεις σήμερα:
Νέο βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Αφρενάριστο έπεσε το ΙΧ στο αυτοκίνητο της 64χρονης
Daily Mail: Στη δικαιοσύνη η οικογένεια Λεμού για τον θάνατο της κόρης τους Μαρίσσας - Καταγγέλλουν αμέλεια των γιατρών στο Λονδίνο
Βίντεο: Διασκέδασε σε ελληνικό εστιατόριο στο Μαρμάρι ο Σενγκούν - Ο Έλληνας ιδιοκτήτης του έσπασε πιάτο στο κεφάλι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα