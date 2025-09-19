Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με επιβολή αναμορφωτικών μέτρων ο 18χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό 13χρονου στις Συκιές

«Το παιδί καθόταν σε ένα πάρκο και ήρθαν αυτοί και άρχισαν να τον χτυπούν. Έφτασαν με τρία μηχανάκια και ένα αυτοκίνητο. Κατέβηκαν, τον πλησίασαν και τον ξυλοκόπησαν. Μακάρι να τους πιάσουν όλους γιατί αλλιώς θα υπάρχει κι άλλο θύμα. Ο γιος μου ζει από θαύμα», κατέληξε.