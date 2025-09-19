Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Προβλήματα σε Κηφισό και 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό - Πού υπάρχει μποτιλιάρισμα
Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Προβλήματα σε Κηφισό και 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό - Πού υπάρχει μποτιλιάρισμα


Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Προβλήματα σε Κηφισό και 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό - Πού υπάρχει μποτιλιάρισμα
Αυξημένη είναι η κίνηση σε αρκετούς δρόμους του λεκανοπεδίου το πρωί της Παρασκευής.

Συγκεκριμένα, δυσχέρεια στην κυκλοφορία παρατηρείται στον Κηφισό, καθώς στην άνοδο σημειωτόν προχωρούν τα αυτοκίνητα από τη Λεωφόρο Αθηνών έως το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Η κατάσταση στην λεωφόρο Κηφισίας παρουσιάζεται λίγο καλύτερη. Αρκετές είναι οι καθυστερήσεις τόσο στο ρεύμα της ανόδου όσο και της καθόδου με τους οδηγούς να χρειάζονται αρκετή ώρα μέχρι να φτάσουν στον προορισμό τους. Παράλληλα, προβλήματα στην κυκλοφορία σημειώνονται και στο κέντρο πέριξ του κέντρου.

Κίνηση τώρα θα συναντήσουν οι οδηγοί και επί της Αθηνών - Κορίνθου, από το Χαϊδάρι έως και τα Διυλιστήρια. 

Εικόνα της κίνησης, ώρα 09:35

Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Προβλήματα σε Κηφισό και 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό - Πού υπάρχει μποτιλιάρισμα



Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις:

Κλείσιμο
Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 15′-20′ από Δημοκρατίας έως Κηφισίας, 10′-15′ από Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία) έως Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.




Στον Κηφισό, προβλήματα καταγράφονται σε:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)
Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος)
Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)
Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)
Λ. Κηφισού ( Ανοδος)

Αυξημένη είναι η κίνηση και σε αρκετούς δρόμους στο κέντρο της Αθήνας:

-Αλεξάνδρας
-Μεσογείων
-Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )
-Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη)
-Λ. Κηφισίας (άνοδος)
-Λ. Κηφισίας (κάθοδος)
-Βασ. Σοφίας (άνοδος)
-Βασ. Σοφίας (κάθοδος)
-Βασ. Κωνσταντίνου
-Καλλιρρόης
-Λ. Συγγρού (άνοδος)
-Λ. Συγγρού (κάθοδος)
-Ακαδημίας
-Πανεπιστημίου
-Σταδίου
-Βασ. Αμαλίας
-Φιλελλήνων
-Λ. Βουλιαγμένης

