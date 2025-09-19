Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Προβλήματα σε Κηφισό και 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό - Πού υπάρχει μποτιλιάρισμα

Συγκεκριμένα, δυσχέρεια στην κυκλοφορία παρατηρείται στον Κηφισό, καθώς στην άνοδο σημειωτόν προχωρούν τα αυτοκίνητα από τη Λεωφόρο Αθηνών έως το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.
Η κατάσταση στην λεωφόρο Κηφισίας παρουσιάζεται λίγο καλύτερη. Αρκετές είναι οι καθυστερήσεις τόσο στο ρεύμα της ανόδου όσο και της καθόδου με τους οδηγούς να χρειάζονται αρκετή ώρα μέχρι να φτάσουν στον προορισμό τους. Παράλληλα, προβλήματα στην κυκλοφορία σημειώνονται και στο κέντρο πέριξ του κέντρου.
Κίνηση τώρα θα συναντήσουν οι οδηγοί και επί της Αθηνών - Κορίνθου, από το Χαϊδάρι έως και τα Διυλιστήρια.
Εικόνα της κίνησης, ώρα 09:35
Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις:
Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 15′-20′ από Δημοκρατίας έως Κηφισίας, 10′-15′ από Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία) έως Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.
Στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο: 25'-30' από Φυλής έως Κηφισίας, 15'-20' από Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία) έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα: 15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας, 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού. https://t.co/kz4ByVLkpD