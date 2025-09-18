Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Συνελήφθη 67χρονος για εμπρησμό σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο
Συνελήφθη 67χρονος για εμπρησμό σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο
Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,50 ευρώ
Στη σύλληψη ενός 67χρονου προχώρησαν χθες οι αρμόδιες Αρχές, για εμπρησμό από πρόθεση σε δασική έκταση, σε περιοχή του Δήμου Μαρκοπούλου- Μεσογαίας στην Αττική.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, συνελήφθη χθες, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), ημεδαπός, ως υπαίτιος για εμπρησμό από πρόθεση σε δασική έκταση, σε περιοχή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας στην Αττική και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,50 ευρώ.
Ο συλληφθείς κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, συνελήφθη χθες, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), ημεδαπός, ως υπαίτιος για εμπρησμό από πρόθεση σε δασική έκταση, σε περιοχή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας στην Αττική και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,50 ευρώ.
Ο συλληφθείς κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.
Ειδήσεις σήμερα:
Στο δρόμο για το... Καστελόριζο η Γερμανία: Ζούμε πάνω από τις δυνατότητές μας, παραδέχθηκε ο καγκελάριος Μερτς
Νίκος Κουλούσιας: Ο chef του Μπάκιγχαμ ξεκίνησε από τη Ναυπακτία ανακατεύοντας ρυζόγαλο
Χάος στη Βουλή της Αλβανίας για τη νέα υπουργό ρομπότ με AI - Πέταξαν το Σύνταγμα στον Έντι Ράμα, δείτε βίντεο
Στο δρόμο για το... Καστελόριζο η Γερμανία: Ζούμε πάνω από τις δυνατότητές μας, παραδέχθηκε ο καγκελάριος Μερτς
Νίκος Κουλούσιας: Ο chef του Μπάκιγχαμ ξεκίνησε από τη Ναυπακτία ανακατεύοντας ρυζόγαλο
Χάος στη Βουλή της Αλβανίας για τη νέα υπουργό ρομπότ με AI - Πέταξαν το Σύνταγμα στον Έντι Ράμα, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα