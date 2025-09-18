Συνελήφθη 67χρονος για εμπρησμό σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο
ΕΛΛΑΔΑ

Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,50 ευρώ

Στη σύλληψη ενός 67χρονου προχώρησαν χθες οι αρμόδιες Αρχές, για εμπρησμό από πρόθεση σε δασική έκταση, σε περιοχή του Δήμου Μαρκοπούλου- Μεσογαίας στην Αττική.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, συνελήφθη χθες, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), ημεδαπός, ως υπαίτιος για εμπρησμό από πρόθεση σε δασική έκταση, σε περιοχή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας στην Αττική και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,50 ευρώ.

Ο συλληφθείς κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.


