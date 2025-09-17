Σε 24χρονο Σομαλό ανήκει η δεύτερη σορός που εντοπίστηκε τη Δευτέρα στον Θερμαϊκό
Σε 24χρονο Σομαλό ανήκει η δεύτερη σορός που εντοπίστηκε τη Δευτέρα στον Θερμαϊκό
Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τα αίτια θανάτου του
Tαυτοποιήθηκε και η δεύτερη σορός που είχε εντοπιστεί τη Δευτέρα στον Θερμαϊκό κόλπο και συγκεκριμένα στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, πρόκειται για υπήκοος Σομαλίας, ηλικίας 24 ετών.
Τη Δευτέρα ανασύρθηκε από τον Θερμαϊκό μια ακόμη σορός που άνηκε σε 23χρονο ημεδαπό.
Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τα αίτια θανάτου των δύο αντρών.
