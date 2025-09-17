Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Μεταξάτα Κεφαλονιάς - Δείτε βίντεο
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Μεταξάτα Κεφαλονιάς - Δείτε βίντεο

Κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες, μεταξύ τους οχήματα που έφτασαν ακτοπλοϊκά από την Κυλλήνη - Στάλθηκε μήνυμα 112 για εκκένωση τριών οικισμών προς Αργοστόλι

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Μεταξάτα Κεφαλονιάς - Δείτε βίντεο
Φωτιά ξέσπασε μετά τις 4 το μεσημέρι της Τετάρτης (17/9) στα Μεταξάτα Κεφαλονιάς.

Με πολύωρη προσπάθεια, γύρω στις 9 το βράδυ δεν υπήρχε πλέον ενεργό μέτωπο, αλλά μερικές μικροεστίες.

Το απόγευμα εστάλη και μήνυμα 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους των περιοχών Κοριάννα, Κλείσματα και Μεταξάτα να εκκενώσουν προς Αργοστόλι. 


Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων, μεταξύ τους 18 πυροσβέστες με μία ομάδα
πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα που μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από Κυλλήνη.

Συνδρομή υπήρχε και από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Μέχρι τη δύση του ήλιου πετούσαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.







Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Μεταξάτα Κεφαλονιάς - Δείτε βίντεο

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Μεταξάτα Κεφαλονιάς - Δείτε βίντεο

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Μεταξάτα Κεφαλονιάς - Δείτε βίντεο



Πηγή βίντεο: Πυρκαγιά Ενημέρωση/facebook

Βίντεο και φωτογραφίες: inkefalonia.gr


