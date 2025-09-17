Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Μεταξάτα Κεφαλονιάς - Δείτε βίντεο
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Μεταξάτα Κεφαλονιάς - Δείτε βίντεο
Κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες, μεταξύ τους οχήματα που έφτασαν ακτοπλοϊκά από την Κυλλήνη - Στάλθηκε μήνυμα 112 για εκκένωση τριών οικισμών προς Αργοστόλι
Φωτιά ξέσπασε μετά τις 4 το μεσημέρι της Τετάρτης (17/9) στα Μεταξάτα Κεφαλονιάς.
Με πολύωρη προσπάθεια, γύρω στις 9 το βράδυ δεν υπήρχε πλέον ενεργό μέτωπο, αλλά μερικές μικροεστίες.
Το απόγευμα εστάλη και μήνυμα 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους των περιοχών Κοριάννα, Κλείσματα και Μεταξάτα να εκκενώσουν προς Αργοστόλι.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων, μεταξύ τους 18 πυροσβέστες με μία ομάδα
πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα που μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από Κυλλήνη.
Συνδρομή υπήρχε και από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
Με πολύωρη προσπάθεια, γύρω στις 9 το βράδυ δεν υπήρχε πλέον ενεργό μέτωπο, αλλά μερικές μικροεστίες.
Το απόγευμα εστάλη και μήνυμα 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους των περιοχών Κοριάννα, Κλείσματα και Μεταξάτα να εκκενώσουν προς Αργοστόλι.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων, μεταξύ τους 18 πυροσβέστες με μία ομάδα
πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα που μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από Κυλλήνη.
Συνδρομή υπήρχε και από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
Μέχρι τη δύση του ήλιου πετούσαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Πηγή βίντεο: Πυρκαγιά Ενημέρωση/facebook
Βίντεο και φωτογραφίες: inkefalonia.gr
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στα Μεταξάτα Κεφαλονιάς και επιχειρούν 56 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και εθελοντές, συμπεριλαμβανομένων 18 #πυροσβεστών με μία ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα που μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από Κυλλήνη, ενώ για την…— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 17, 2025
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) September 17, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Κοριάννα #Κλείσματα και #Μεταξάτα της νήσου #Κεφαλληνίας απομακρυνθείτε προς #Αργοστόλι
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice
Πηγή βίντεο: Πυρκαγιά Ενημέρωση/facebook
Βίντεο και φωτογραφίες: inkefalonia.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Παρίστανε το καλό παιδί και ζητούσε ερωτικά βίντεο από ανήλικες - Πώς δρούσε ο 25χρονος που απειλούσε τις μαθήτριες
«Με έχει μπλοκάρει παντού, του έστειλα μήνυμα για την επέμβαση της μητέρας μας αλλά δεν απάντησε», είπε για τον Γιώργο Μαζωνάκη η αδερφή του
Δένδιας για Πίρι Ρέις: Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ
Παρίστανε το καλό παιδί και ζητούσε ερωτικά βίντεο από ανήλικες - Πώς δρούσε ο 25χρονος που απειλούσε τις μαθήτριες
«Με έχει μπλοκάρει παντού, του έστειλα μήνυμα για την επέμβαση της μητέρας μας αλλά δεν απάντησε», είπε για τον Γιώργο Μαζωνάκη η αδερφή του
Δένδιας για Πίρι Ρέις: Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα