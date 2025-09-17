Πέταξαν αυγά σε ανυποψίαστη κοπέλα στον Βόλο - Αντιδράσεις για τις φάρσες νεαρών στην πόλη, δείτε βίντεο
Στο βίντεο που ανάρτησε η νεαρή φαίνεται να λούζεται κυριολεκτικά με αυγά - Οι καταγγελίες πληθαίνουν, καθώς αρκετοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα απρόσμενα «πυρά»
Ανησυχία έχει προκαλέσει στο κέντρο του Βόλου μια επικίνδυνη συνήθεια ομάδων ανηλίκων, οι οποίοι τις τελευταίες ημέρες επιδίδονται σε φάρσες που ξεπερνούν κάθε όριο. Όπως καταγγέλλουν πολίτες, οι νεαροί στήνουν «καραούλι» σε ταράτσες και μπαλκόνια πολυκατοικιών και πετούν αυγά σε περαστικούς, μετατρέποντας μια συνηθισμένη βόλτα στην πόλη σε απρόβλεπτο περιστατικό.
Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, οι καταγγελίες πληθαίνουν, καθώς αρκετοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα απρόσμενα «πυρά». Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι δεν πρόκειται για απλό λεκέ στα ρούχα, αλλά για πράξη που ενέχει κινδύνους τραυματισμού, καθώς τα αυγά πέφτουν με δύναμη και ταχύτητα.
Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που αποτύπωσε με το κινητό της μία νεαρή γυναίκα, η οποία δέχθηκε επίθεση με αυγά από άγνωστους. Στο βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα φαίνεται να λούζεται κυριολεκτικά με αυγά, τα οποία έσπασαν πάνω της, λερώνοντας το σώμα και τα ρούχα της, ενώ ένα από αυτά τη χτύπησε και στο πρόσωπο. Η ανάρτηση προκάλεσε πλήθος αρνητικών σχολίων και αντιδράσεων για την ανεύθυνη συμπεριφορά των νεαρών.
Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής ζητούν να υπάρξει άμεση κινητοποίηση, τονίζοντας ότι η φάρσα έχει ξεπεράσει τα όρια του χιούμορ και έχει μετατραπεί σε απειλή για την ασφάλεια των περαστικών. Όπως σημειώνουν, η Αστυνομία καλείται να εντοπίσει τους υπεύθυνους και να τους αποτρέψει από την επανάληψη τέτοιων ενεργειών, πριν προκύψει σοβαρό ατύχημα.
@efthimia1 Μην πετάτε αυγά στον κόσμο πλιζ #fyp #forupage #greece #greektiktok #volos ♬ Mpikan Ta Gidia Sto Mantri - Efi Thodi
