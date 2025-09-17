Πέταξαν αυγά σε ανυποψίαστη κοπέλα στον Βόλο - Αντιδράσεις για τις φάρσες νεαρών στην πόλη, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Βόλος Ανήλικοι Αυγά

Πέταξαν αυγά σε ανυποψίαστη κοπέλα στον Βόλο - Αντιδράσεις για τις φάρσες νεαρών στην πόλη, δείτε βίντεο

Στο βίντεο που ανάρτησε η νεαρή φαίνεται να λούζεται κυριολεκτικά με αυγά - Οι καταγγελίες πληθαίνουν, καθώς αρκετοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα απρόσμενα «πυρά»

Πέταξαν αυγά σε ανυποψίαστη κοπέλα στον Βόλο - Αντιδράσεις για τις φάρσες νεαρών στην πόλη, δείτε βίντεο
39 ΣΧΟΛΙΑ
Ανησυχία έχει προκαλέσει στο κέντρο του Βόλου μια επικίνδυνη συνήθεια ομάδων ανηλίκων, οι οποίοι τις τελευταίες ημέρες επιδίδονται σε φάρσες που ξεπερνούν κάθε όριο. Όπως καταγγέλλουν πολίτες, οι νεαροί στήνουν «καραούλι» σε ταράτσες και μπαλκόνια πολυκατοικιών και πετούν αυγά σε περαστικούς, μετατρέποντας μια συνηθισμένη βόλτα στην πόλη σε απρόβλεπτο περιστατικό.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, οι καταγγελίες πληθαίνουν, καθώς αρκετοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα απρόσμενα «πυρά». Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι δεν πρόκειται για απλό λεκέ στα ρούχα, αλλά για πράξη που ενέχει κινδύνους τραυματισμού, καθώς τα αυγά πέφτουν με δύναμη και ταχύτητα.

Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που αποτύπωσε με το κινητό της μία νεαρή γυναίκα, η οποία δέχθηκε επίθεση με αυγά από άγνωστους. Στο βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα φαίνεται να λούζεται κυριολεκτικά με αυγά, τα οποία έσπασαν πάνω της, λερώνοντας το σώμα και τα ρούχα της, ενώ ένα από αυτά τη χτύπησε και στο πρόσωπο. Η ανάρτηση προκάλεσε πλήθος αρνητικών σχολίων και αντιδράσεων για την ανεύθυνη συμπεριφορά των νεαρών.

@efthimia1 Μην πετάτε αυγά στον κόσμο πλιζ #fyp #forupage #greece #greektiktok #volos ♬ Mpikan Ta Gidia Sto Mantri - Efi Thodi

Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής ζητούν να υπάρξει άμεση κινητοποίηση, τονίζοντας ότι η φάρσα έχει ξεπεράσει τα όρια του χιούμορ και έχει μετατραπεί σε απειλή για την ασφάλεια των περαστικών. Όπως σημειώνουν, η Αστυνομία καλείται να εντοπίσει τους υπεύθυνους και να τους αποτρέψει από την επανάληψη τέτοιων ενεργειών, πριν προκύψει σοβαρό ατύχημα.

Ειδήσεις σήμερα:

Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη

Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη

Ελεγκτές της ΑΑΔΕ ντύθηκαν τουρίστες και βρήκαν φοροδιαφυγή σε 3 στα 4 ημερόπλοια στην Κω - Δείτε βίντεο
39 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η COSMOTE TELEKOM στηρίζει τον ελληνικό στίβο – Χορηγός του ΣΕΓΑΣ και των Ολυμπιονικών Τεντόγλου & Καραλή

Με τη λάμψη του Μίλτου Τεντόγλου, τη δυναμική του Εμμανουήλ Καραλή και την ενωμένη εθνική ομάδα, η Ελλάδα δίνει το «παρών» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου - Στο πλευρό τους βρίσκεται η COSMOTE TELEKOM, στηρίζοντας έμπρακτα κάθε βήμα τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης