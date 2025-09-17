Ομάδα ανηλίκων ξυλοκόπησε 15χρονο στο Παγκράτι, διέφυγαν οι δράστες
Δέχθηκε γροθιές από άλλα ανήλικα άτομα στη μέση του δρόμου - Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο οι δράστες είχαν διαφύγει
Ένα ακόμη περιστατικό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε χθες το βράδυ στην πλατεία Μεσολογγίου στο Παγκράτι.
Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 22:30 ένας ανήλικος, γεννημένος το 2010, δέχθηκε γροθιές από άλλα ανήλικα άτομα στον δρόμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα χέρια, φέροντας εκδορές. Οι δράστες είχαν απομακρυνθεί πριν φτάσουν στο σημείο οι αστυνομικοί.
Ο τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Καισαριανής, ενώ ενημερώθηκαν οι γονείς του. Δεν κρίθηκε απαραίτητη η κλήση του ΕΚΑΒ, καθώς ο ίδιος δεν το επιθυμούσε.
