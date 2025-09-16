3ο Διεθνές Συμπόσιο για μία Νέα Ελευσίνα - «Επαναγοητεύοντας τον Κόσμο»

Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2025, διοργανώνεται από το World Human Forum στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας με βιωματικά εργαστήρια, καλλιτεχνικές δράσεις και ζωντανές συζητήσεις – Η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη και ο Σπύρος Δουκάκης μιλούν στο protothema.gr για το πώς θα αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με τον κόσμο