Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Ρόδος: Εντοπίστηκε κοκαΐνη σε προαύλιο σχολείου στη Ρόδο
Ρόδος: Εντοπίστηκε κοκαΐνη σε προαύλιο σχολείου στη Ρόδο
Η Αστυνομία προχώρησε στην κατάσχεση 17 συσκευασιών κοκαΐνης
Κοκαΐνη συνολικού βάρους 90 γραμμαρίων εντοπίστηκε από αστυνομικούς το βράδυ του Σαββάτου (13/9) σε προαύλιο σχολείου της Ρόδου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 17 «φιξάκια» (συσκευασίες) κοκαΐνης, ενώ για την υπόθεση διενεργείται προανακριτική έρευνα από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με την προέλευση και τον τελικό προορισμό της ποσότητας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 17 «φιξάκια» (συσκευασίες) κοκαΐνης, ενώ για την υπόθεση διενεργείται προανακριτική έρευνα από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με την προέλευση και τον τελικό προορισμό της ποσότητας.
Ειδήσεις σήμερα:
Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»
Βίντεο: Λουόμενοι διώχνουν μετανάστες που φτάνουν στη Γαύδο - Δείτε παραλία του νησιού γεμάτη βάρκες
Οι αλλαγές στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα φέρνουν πίσω στους δρόμους τα... δίλιτρα - Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»
Βίντεο: Λουόμενοι διώχνουν μετανάστες που φτάνουν στη Γαύδο - Δείτε παραλία του νησιού γεμάτη βάρκες
Οι αλλαγές στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα φέρνουν πίσω στους δρόμους τα... δίλιτρα - Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα