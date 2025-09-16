Ρόδος: Εντοπίστηκε κοκαΐνη σε προαύλιο σχολείου στη Ρόδο
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος Ναρκωτικά Κοκαΐνη Σχολείο Αστυνομία

Ρόδος: Εντοπίστηκε κοκαΐνη σε προαύλιο σχολείου στη Ρόδο

Η Αστυνομία προχώρησε στην κατάσχεση 17 συσκευασιών κοκαΐνης

Ρόδος: Εντοπίστηκε κοκαΐνη σε προαύλιο σχολείου στη Ρόδο
Κοκαΐνη συνολικού βάρους 90 γραμμαρίων εντοπίστηκε από αστυνομικούς το βράδυ του Σαββάτου (13/9) σε προαύλιο σχολείου της Ρόδου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 17 «φιξάκια» (συσκευασίες) κοκαΐνης, ενώ για την υπόθεση διενεργείται προανακριτική έρευνα από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με την προέλευση και τον τελικό προορισμό της ποσότητας.


Ειδήσεις σήμερα:

Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»

Βίντεο: Λουόμενοι διώχνουν μετανάστες που φτάνουν στη Γαύδο - Δείτε παραλία του νησιού γεμάτη βάρκες

Οι αλλαγές στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα φέρνουν πίσω στους δρόμους τα... δίλιτρα - Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα

Thema Insights

Η bwin ανακατασκεύασε πλήρως το γήπεδο μπάσκετ στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων!

Μαζί με την ολοκλήρωση της ανακατασκευής, η bwin προχώρησε και σε δωρεά αθλητικού υλικού, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα των παιδιών να αξιοποιήσουν τον νέο χώρο άθλησης με ασφάλεια, ενθουσιασμό και σύγχρονα μέσα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης