Σε άνδρα 23 ετών ανήκει η μία από τις δύο σορούς που ανασύρθηκαν από τον Θερμαϊκό
Η σορός αναγνωρίστηκε από τους οικείους του
Ταυτοποιήθηκε η μία από τις δύο σορούς που ανασύρθηκαν χθες από τον Θερμαϊκό Κόλπο, στη Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζεται πως χθες τα ξημερώματα εντοπίστηκε μια σορός στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ του Λευκού Πύργου και του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώ χθες το απόγευμα ξεβράστηκε ένα ακόμα πτώμα στον Θερμαϊκό, στο ύψος της Αριστοτέλους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ταυτοποιηθεί η σορός που εντοπίστηκε τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ του Λευκού Πύργου και του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πρόκειται για έναν 23χρονο ημεδαπό, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους οικείους του.
Την ίδια ώρα, στο σκοτάδι βρίσκονται οι Αρχές σχετικά με την ταυτότητα της δεύτερης σορού που βρέθηκε στο ύψος της Αριστοτέλους. Όπως έχει γίνει γνωστό, πρόκειται για άνδρα χωρίς να υπάρχουν άλλα στοιχεία.
