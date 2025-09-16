Που έπεσε το πρώτο πρόστιμο από τις νέες AI κάμερες;
ΕΛΛΑΔΑ

Που έπεσε το πρώτο πρόστιμο από τις νέες AI κάμερες;

Οι κάμερες καταγράφουν πλέον σε πραγματικό χρόνο κρίσιμες παραβάσεις, από τη χρήση κινητού τηλεφώνου μέχρι την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, και υπόσχονται να αλλάξουν ριζικά το τοπίο της κυκλοφορίας στους δρόμους.

Που έπεσε το πρώτο πρόστιμο από τις νέες AI κάμερες;
UPD:

Η Θεσσαλονίκη έγινε το πρώτο πεδίο δοκιμών για το νέο σύστημα ψηφιακής επιτήρησης της οδικής κυκλοφορίας. Σε πιλοτική λειτουργία, κάμερες τελευταίας τεχνολογίας με αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης εγκαταστάθηκαν στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και μέσα στις πρώτες ώρες κατέγραψαν την πρώτη παράβαση: οδηγό που μιλούσε στο κινητό εν κινήσει. Αν η λειτουργία δεν ήταν δοκιμαστική, η κλήση θα είχε εκδοθεί αυτόματα και θα είχε σταλεί μέσω gov.gr, με πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες, όπως προβλέπει ο νέος ΚΟΚ για τη χρήση κινητού χωρίς συμβάν.

Το σύστημα έχει σχεδιαστεί να ανιχνεύει κρίσιμες παραβάσεις που συνδέονται άμεσα με την οδική ασφάλεια. Εντοπίζει παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, υπέρβαση ορίου ταχύτητας, χρήση κινητού τηλεφώνου από τον οδηγό, μη χρήση κράνους σε δίκυκλα, καθώς και παράνομη κίνηση ή στάση σε λεωφορειολωρίδες. Η αναγνώριση γίνεται αυτόματα, με επεξεργασία εικόνας και ταξινόμηση του τύπου παράβασης.



ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
UPD:

Thema Insights

Η bwin ανακατασκεύασε πλήρως το γήπεδο μπάσκετ στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων!

Μαζί με την ολοκλήρωση της ανακατασκευής, η bwin προχώρησε και σε δωρεά αθλητικού υλικού, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα των παιδιών να αξιοποιήσουν τον νέο χώρο άθλησης με ασφάλεια, ενθουσιασμό και σύγχρονα μέσα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης