Που έπεσε το πρώτο πρόστιμο από τις νέες AI κάμερες;

Η Θεσσαλονίκη έγινε το πρώτο πεδίο δοκιμών για το νέο σύστημα ψηφιακής επιτήρησης της οδικής κυκλοφορίας. Σε πιλοτική λειτουργία, κάμερες τελευταίας τεχνολογίας με αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης εγκαταστάθηκαν στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και μέσα στις πρώτες ώρες κατέγραψαν την πρώτη παράβαση: οδηγό που μιλούσε στο κινητό εν κινήσει. Αν η λειτουργία δεν ήταν δοκιμαστική, η κλήση θα είχε εκδοθεί αυτόματα και θα είχε σταλεί μέσω gov.gr, με πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες, όπως προβλέπει ο νέος ΚΟΚ για τη χρήση κινητού χωρίς συμβάν.

Το σύστημα έχει σχεδιαστεί να ανιχνεύει κρίσιμες παραβάσεις που συνδέονται άμεσα με την οδική ασφάλεια. Εντοπίζει παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, υπέρβαση ορίου ταχύτητας, χρήση κινητού τηλεφώνου από τον οδηγό, μη χρήση κράνους σε δίκυκλα, καθώς και παράνομη κίνηση ή στάση σε λεωφορειολωρίδες. Η αναγνώριση γίνεται αυτόματα, με επεξεργασία εικόνας και ταξινόμηση του τύπου παράβασης.