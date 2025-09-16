Καιρός: Μελτέμια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες σήμερα - Το διήμερο 28-29 Σεπτεμβρίου «βλέπουν» την πρώτη κακοκαιρία

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

Ο καιρός την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου

Ο καιρός την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

Ο καιρός το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

Aναμένεται αίθριος γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές στα ορεινά της Πελοποννήσου τις θερμές ώρες της ημέρας.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 29-30 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 10 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 13 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 12 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 12 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 17 έως 30-32 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 30-32 βαθμούς Κελσίου (τοπικά στη Ρόδο έως 34-35).Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ και τοπικά έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί γενικά άνεμοι με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ.Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά του νομού έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου .Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου.Στα βόρεια αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή όμβρους στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι - απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και το μεγαλύτερο μέρος της νησιωτικής χώρας τους 31 με 32 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις προβλέπονται το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο και από το απόγευμα στην Πελοπόννησο, όπου στα δυτικά τμήματά της θα σημειωθούν τοπικές βροχές.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά.Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη.Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα νότια.Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως το απόγευμα 8 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.