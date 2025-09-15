Μου έδινε μπουνιές στο κεφάλι και με έπιασε από τον λαιμό να με πνίξει, λέει η υπάλληλος καθαριότητας που δέχτηκε επίθεση στην Κρήτη
Όπως λέει η υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου Φαιστού, ο 57χρονος οδηγός ήθελε να περάσει το αγροτικό του όχημα από το δρόμο στον οποίο γινόταν η λαϊκή αγορά στις Μοίρες - Συνελήφθη ο 57χρονος
Θύμα επίθεσης καταγγέλλει πως έπεσε καθαρίστρια στο Ηράκλειο Κρήτης. Φορώντας ορθοπεδικό κολάρο, η γυναίκα δηλώνει πως έχει αιμάτωμα στον αυχένα και κακώσεις στο κεφάλι από τις γροθιές που δέχτηκε από οδηγό.
Όπως λέει η υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου Φαιστού, ο 57χρονος οδηγός ήθελε να περάσει το αγροτικό του όχημα από το δρόμο στον οποίο γινόταν η λαϊκή αγορά στις Μοίρες, ενώ στο σημείο ήταν η ίδια με μία συνάδελφό της.
«Ενώ του αρνηθήκαμε με ωραίο τρόπο και είπαμε πως έχει μπροστά πάγκους θα χτυπήσετε κάποιον άνθρωπο, είπε “εγώ θα περάσω”. Έδωσε μία με το αμάξι, χτύπησε το κιγκλίδωμα και το καρότσι. Με βρίσκει στο πόδι και με χτυπάει», είπε η υπάλληλος στον ALPHA.
«Πάω να βγάλω το κινητό να φωτογραφίσω την πινακίδα του. Δεν προλάβαμε να το κάνουμε, βγαίνει έξω, με πιάνει από το λαιμό να με πνίξει. Η κοπέλα άρχισε και έκλαιγε και φώναζε “βοήθεια”» και στη συνέχεια «με έπιασε κεφαλοκλείδωμα και μου έδινε μπουνιές στο κεφάλι».
Ο 57χρονος οδηγός εγκατέλειψε αιμόφυρτη την υπάλληλο ενώ στο σημείο κλήθηκε και το ΕΚΑΒ με την υπάλληλο να διακομίζεται στο Βενιζέλειο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την υπάλληλο, ο οδηγός επέστρεψε μαζί με τον 27χρονο γιο του και… ζήτησε τα ρέστα.
«Είναι απόλυτα κατακριτέο. Ο αντιδήμαρχος ήταν μαζί με την κοπέλα, πήγε μαζί και κάνανε μήνυση», δήλωσε ο δήμαρχος Φαιστού, Γρηγόρης Νικολιδάκης. Ο οδηγός και ο γιος του συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο Αυτόφωρο.
