Μου έδινε μπουνιές στο κεφάλι και με έπιασε από τον λαιμό να με πνίξει, λέει η υπάλληλος καθαριότητας που δέχτηκε επίθεση στην Κρήτη

Όπως λέει η υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου Φαιστού, ο 57χρονος οδηγός ήθελε να περάσει το αγροτικό του όχημα από το δρόμο στον οποίο γινόταν η λαϊκή αγορά στις Μοίρες - Συνελήφθη ο 57χρονος