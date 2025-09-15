Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας προστασία.
Βίντεο: Ημίγυμνος άνδρας εισβάλει σε εκκλησία της Κρήτης και προσπαθεί να κλέψει το παγκάρι προκαλώντας ζημιές
Βίντεο: Ημίγυμνος άνδρας εισβάλει σε εκκλησία της Κρήτης και προσπαθεί να κλέψει το παγκάρι προκαλώντας ζημιές
Ο άνδρας έχει συλληφθεί - Το περιστατικό έγινε ανήμερα της γιορτής του Τιμίου Σταυρού
Συνελήφθη άνδρας που εισέβαλε στη Μονή Αφέντη Χριστού στον Γιούχτα του Ηρακλείου Κρήτης, ανήμερα της γιορτής του Τιμίου Σταυρού και προκάλεσε ζημιές επιχειρώντας να αρπάξει το παγκάρι.
Στο βίντεο ντοκουμέντο που δημοσιεύει το neakriti.gr, φαίνεται ο δράστης γυμνός από τη μέση και πάνω, φορώντας γυαλιά ηλίου και έχοντας τυλίξει τη μπλούζα του στο κεφάλι.
Ο άνδρας ανοίγει την πόρτα του ναού και κινείται κατευθείαν προς το παγκάρι, επιχειρώντας να το διαρρήξει και να αφαιρέσει τα χρήματα που υπήρχαν μέσα.
Ωστόσο, η προσπάθειά του απέτυχε, καθώς δεν κατάφερε να ανοίξει το παγκάρι. Αντιλαμβανόμενος στη συνέχεια την ύπαρξη καμερών ασφαλείας, κρατώντας μεταλλικό αντικείμενο, χτύπησε και κατέστρεψε την κάμερα, καταφέρνοντας να διακόψει την εικόνα.
Παρότι δεν αφαίρεσε χρήματα, προκάλεσε σημαντικές ζημιές στον ιερό χώρο, ενώ στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.
Στο βίντεο ντοκουμέντο που δημοσιεύει το neakriti.gr, φαίνεται ο δράστης γυμνός από τη μέση και πάνω, φορώντας γυαλιά ηλίου και έχοντας τυλίξει τη μπλούζα του στο κεφάλι.
Ο άνδρας ανοίγει την πόρτα του ναού και κινείται κατευθείαν προς το παγκάρι, επιχειρώντας να το διαρρήξει και να αφαιρέσει τα χρήματα που υπήρχαν μέσα.
Παρότι δεν αφαίρεσε χρήματα, προκάλεσε σημαντικές ζημιές στον ιερό χώρο, ενώ στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.
Ειδήσεις σήμερα:
Τόκιο 2025: Ο συγκλονιστικός Εμμανουήλ Καραλής πήρε τη 2η θέση στο Παγκόσμιο, πίσω από τον ανίκητο Ντουπλάντις - Δείτε βίντεο
Η Αρχή για το Ξέπλυμα δέσμευσε Ferrari, Porsche, 30 αυτοκίνητα και 11 ακίνητα της Πόπης Σεμερτζίδου και συγγενών της
«Η δράση φέρνει αντίδραση, η ψυχολογία του είναι χάλια», λέει η μητέρα του Γιάννη Μάλαμα μετά τη σύλληψη του μουσικού
Τόκιο 2025: Ο συγκλονιστικός Εμμανουήλ Καραλής πήρε τη 2η θέση στο Παγκόσμιο, πίσω από τον ανίκητο Ντουπλάντις - Δείτε βίντεο
Η Αρχή για το Ξέπλυμα δέσμευσε Ferrari, Porsche, 30 αυτοκίνητα και 11 ακίνητα της Πόπης Σεμερτζίδου και συγγενών της
«Η δράση φέρνει αντίδραση, η ψυχολογία του είναι χάλια», λέει η μητέρα του Γιάννη Μάλαμα μετά τη σύλληψη του μουσικού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα