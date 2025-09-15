Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας προστασία.
Τραγωδία στην Εύβοια: 33χρονος οδηγός μηχανής νεκρός σε τροχαίο - Συνελήφθη οδηγός φορτηγού, δείτε βίντεο
Η μηχανή εκσφενδονίστηκε και άρπαξε φωτιά αφού συγκρούστηκε με φορτηγό
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου στην Εύβοια, στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας 33χρονος.
Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, το περιστατικό έγινε στον δρόμο Χαλκίδας-Αρτάκης, στη Λιανή Άμμο, όταν η μηχανή την οποία οδηγούσε ο 33χρονος εξετράπη της πορείας της βγήκε εκτός δρόμου και άρπαξε φωτιά.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον οδηγό στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.
Αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού ανέφεραν πως η σύγκρουση έγινε εξαιτίας ενός φορτηγού - του οποίου ο οδηγός φέρεται να έστριψε αριστερά σε διπλή γραμμή - με αποτέλεσμα η μηχανή να προσκρούσει στο πίσω μέρος του και ο αναβάτης να πέσει πάνω σε μπάρες.
Μάλιστα, όπως αναφέρουν μαρτυρίες στο ειδησεογραφικό μέσο eviaonline, ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση που η μηχανή ακολούθησε πορεία 200 μέτρων μέχρι να σταματήσει και να πάρει φωτιά - ενώ το ένα χέρι του 33χρονου φέρεται να κατέληξε στη θάλασσα και να ανασύρθηκε από πυροσβέστη.
Παράλληλα, για το τροχαίο συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού.
