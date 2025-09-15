Κακουργηματική δίωξη στην 36χρονη που μαχαίρωσε Τούρκο οδηγό έξω από νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης
H 36χρονη λήστεψε τον Τούρκο οδηγό μέσα στο φορτηγό του, αρπάζοντας τα χρήματα και το κινητό του τηλέφωνο
Κακουργηματική ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος 36χρονης γυναίκας που κατηγορείται για το αιματηρό επεισόδιο με θύμα 34χρονο Τούρκο οδηγό φορτηγού, το οποίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Η κατηγορούμενη διώκεται για ληστεία (κακούργημα), καθώς και για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων (πλημμελήματα). Μετά την άσκηση της δίωξης σε βάρος της, παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή.
Ο οδηγός του φορτηγού, ο οποίος επίσης συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, αφέθηκε ελεύθερος ενόψει προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε ο εισαγγελέας. Από την έρευνα θα κριθεί εάν στοιχειοθετούνται αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος, όπως αυτό της παράνομης βίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., η 36χρονη φέρεται να λήστεψε τον Τούρκο οδηγό μέσα στο σταθμευμένο φορτηγό του, αρπάζοντας τα χρήματα και το κινητό του τηλέφωνο. Όταν ο 34χρονος αντέδρασε, η κατηγορούμενη, προκειμένου να διατηρήσει τα κλοπιμαία, τον τραυμάτισε με μαχαίρι στην ωμοπλάτη.
Κατά την προανάκριση, δεν προέκυψαν στοιχεία που να συνδέουν την υπόθεση με ερωτικό κίνητρο.
