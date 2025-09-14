Η στρατηγική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου αποτελεί καταλύτη για μακροπρόθεσμη ευημερία τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο.
Νεκρός εντοπίστηκε 81χρονος που αγνοούνταν στα Ιωάννινα
Νεκρός εντοπίστηκε 81χρονος που αγνοούνταν στα Ιωάννινα
Εντοπίστηκε σε δασώδη περιοχή, κοντά στο χωριό Αρτοπούλα, από κατοίκους
Τραγικός ήταν ο επίλογος στην αναζήτηση του 81χρονου στην Αρτοπούλα του Δήμου Δωδώνης στα Ιωάννινα. Ο άνδρας, που είχε εξαφανιστεί από τις 3 Σεπτεμβρίου βρέθηκε νεκρός το πρωί της Κυριακής.
Σύμφωνα με το epiruspost.gr, εντοπίστηκε σε δασώδη περιοχή, κοντά στο χωριό, από κατοίκους και άμεσα κλήθηκαν οι Αρχές. Από τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ο 81χρονος που έπασχε από άνοια, έχασε πιθανότατα τον προσανατολισμό του και περιπλανήθηκε μέχρι που εξαντλήθηκε.
Τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από τη νεκροψία νεκροτομή.
