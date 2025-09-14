Νεκρός εντοπίστηκε 81χρονος που αγνοούνταν στα Ιωάννινα
Νεκρός Ιωάννινα

Νεκρός εντοπίστηκε 81χρονος που αγνοούνταν στα Ιωάννινα

Εντοπίστηκε σε δασώδη περιοχή, κοντά στο χωριό Αρτοπούλα, από κατοίκους

Νεκρός εντοπίστηκε 81χρονος που αγνοούνταν στα Ιωάννινα
Τραγικός ήταν ο επίλογος στην αναζήτηση του 81χρονου στην Αρτοπούλα του Δήμου Δωδώνης στα Ιωάννινα. Ο άνδρας, που είχε εξαφανιστεί από τις 3 Σεπτεμβρίου βρέθηκε νεκρός το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, ε
ντοπίστηκε σε δασώδη περιοχή, κοντά στο χωριό, από κατοίκους και άμεσα κλήθηκαν οι Αρχές. Από τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ο 81χρονος που έπασχε από άνοια, έχασε πιθανότατα τον προσανατολισμό του και περιπλανήθηκε μέχρι που εξαντλήθηκε.

Τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από τη νεκροψία νεκροτομή.

