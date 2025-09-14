Η στρατηγική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου αποτελεί καταλύτη για μακροπρόθεσμη ευημερία τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο.
Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης 80χρονου τουρίστα στο φαράγγι της Αγ. Ειρήνης
Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης 80χρονου τουρίστα στο φαράγγι της Αγ. Ειρήνης
Πρόκειται για έναν 80χρονο Γερμανό τουρίστα, που τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι, κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας και ενημέρωσε το 112
Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 11 το πρωί επιχείρηση διάσωσης στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης, στον Δήμο Καντάνου -Σελινου.
Πρόκειται για έναν 80χρονο Γερμανό τουρίστα, που τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι, κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας και ενημέρωσε το 112.
Στην περιοχή έσπευσε κλιμάκιο από το Καμπανου με δύο οχήματα και 4 πυροσβέστες, ενώ στο σημείο σπεύδει και η 19η ΕΜΟΔΕ Χανίων με 6 άτομα.
Πρόκειται για έναν 80χρονο Γερμανό τουρίστα, που τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι, κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας και ενημέρωσε το 112.
Στην περιοχή έσπευσε κλιμάκιο από το Καμπανου με δύο οχήματα και 4 πυροσβέστες, ενώ στο σημείο σπεύδει και η 19η ΕΜΟΔΕ Χανίων με 6 άτομα.
Ειδήσεις σήμερα:
Η Ελλάδα απαντά στον ΟΗΕ για τις διεκδικήσεις της Λιβύης: Απορρίπτουμε εξ αρχής το τουρκολιβυκό μνημόνιο - Δείτε την επιστολή
Χιλιάδες επιβάτες «αγκάλιασαν» την πρεμιέρα της 24ωρης λειτουργίας του μετρό - Κυρανάκης: «Οι νέοι θα γυρίζουν με ασφάλεια στο σπίτι τους»
Εορτολόγιο - Του Σταυρού: Μεγάλη γιορτή σήμερα για την Ορθοδοξία, γιατί νηστεύουμε το λάδι κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου
Η Ελλάδα απαντά στον ΟΗΕ για τις διεκδικήσεις της Λιβύης: Απορρίπτουμε εξ αρχής το τουρκολιβυκό μνημόνιο - Δείτε την επιστολή
Χιλιάδες επιβάτες «αγκάλιασαν» την πρεμιέρα της 24ωρης λειτουργίας του μετρό - Κυρανάκης: «Οι νέοι θα γυρίζουν με ασφάλεια στο σπίτι τους»
Εορτολόγιο - Του Σταυρού: Μεγάλη γιορτή σήμερα για την Ορθοδοξία, γιατί νηστεύουμε το λάδι κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα