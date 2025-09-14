Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης 80χρονου τουρίστα στο φαράγγι της Αγ. Ειρήνης
Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης 80χρονου τουρίστα στο φαράγγι της Αγ. Ειρήνης

Πρόκειται για έναν 80χρονο Γερμανό τουρίστα, που τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι, κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας και ενημέρωσε το 112

Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης 80χρονου τουρίστα στο φαράγγι της Αγ. Ειρήνης
Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 11 το πρωί επιχείρηση διάσωσης στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης, στον Δήμο Καντάνου -Σελινου.

Πρόκειται για έναν 80χρονο Γερμανό τουρίστα, που τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι, κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας και ενημέρωσε το 112.

Στην περιοχή έσπευσε κλιμάκιο από το Καμπανου με δύο οχήματα και 4 πυροσβέστες, ενώ στο σημείο σπεύδει και η 19η ΕΜΟΔΕ Χανίων με 6 άτομα.

