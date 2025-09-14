Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης 80χρονου τουρίστα στο φαράγγι της Αγ. Ειρήνης

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 11 το πρωί επιχείρηση διάσωσης στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης, στον Δήμο Καντάνου -Σελινου.Πρόκειται για έναν 80χρονο Γερμανό τουρίστα, που τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι, κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας και ενημέρωσε το 112.Στην περιοχή έσπευσε κλιμάκιο από το Καμπανου με δύο οχήματα και 4 πυροσβέστες, ενώ στο σημείο σπεύδει και η 19η ΕΜΟΔΕ Χανίων με 6 άτομα.