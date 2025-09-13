Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι χτύπησαν και απείλησαν με σουγιά 15χρονο, ενώ τον βιντεοσκοπούσαν με κινητό
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Αστυνομία

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι χτύπησαν και απείλησαν με σουγιά 15χρονο, ενώ τον βιντεοσκοπούσαν με κινητό

Είχε προηγηθεί καταγγελία στις αστυνομικές αρχές από τον 15χρονο και τον πατέρα του

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι χτύπησαν και απείλησαν με σουγιά 15χρονο, ενώ τον βιντεοσκοπούσαν με κινητό
Στράτος Λούβαρης
3 ΣΧΟΛΙΑ
Έναν πραγματικό εφιάλτη διαρκείας έζησε στα χέρια δύο ανηλίκων, ένας 15χρονος στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, από τέλη Αυγούστου έως την περασμένη Κυριακή, οι δύο ανήλικοι, 15 και 14 ετών, τον εξύβριζαν επανειλημμένα μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ενώ το περασμένο Σάββατο τον εντόπισαν στην περιοχή του Μονόλοφου, όπου τον απείλησαν με μαχαίρια τύπου σουγιά. Μάλιστα, ο ένας εξ’ αυτών, τον χτύπησε στο πρόσωπο και ταυτόχρονα βιντεοσκοπούσε το περιστατικό με το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο στη συνέχεια ανήρτησε σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης.

Την επόμενη ημέρα οι δράστες εντόπισαν τον 15χρονο στην περιοχή της Νεοχωρούδας, όπου τον ξυλοκόπησαν και τον ανάγκασαν να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη και παράλληλα ο ένας βιντεοσκοπούσε το περιστατικό με το κινητό του.

Μετά την καταγγελία του θύματος και του πατέρα του, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος δύο ανήλικων για απειλή, παράνομη βία, καθώς και για παράβαση των Νόμων περί προσωπικών δεδομένων και περί όπλων.

Ειδήσεις σήμερα

Πρεμιέρα για την 24ωρη λειτουργία σε μετρό, τραμ και λεωφορεία κάθε Σάββατο - Τα δρομολόγια

Η πρόγνωση του καιρού για το Σαββατοκύριακο - Αλλάζει ο καιρός από Δευτέρα, πώς θα επηρεαστεί η Αττική

Υποδοχή με χειροκρότημα κατά την επιστροφή της Εθνικής στο ξενοδοχείο - Δείτε βίντεο
Στράτος Λούβαρης
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης