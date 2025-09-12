Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Τρία νέα σκάφη με 190 παράνομους μετανάστες εντοπίστηκαν ανοιχτά της Γαύδου
Τρία νέα σκάφη με 190 παράνομους μετανάστες εντοπίστηκαν ανοιχτά της Γαύδου
Το Λιμενικό και η Frontex προχώρησαν σε διάσωση των αλλοδαπών, ενώ διεξάγονται έρευνες για τη σύλληψη των διακινητών
Τρία νέα σκάφη με 190 παράνομους μετανάστες εντοπίστηκαν το πρωί της Παρασκευής (12/9) ανοιχτά της Γαύδου, με το Λιμενικό σε συνεργασία με τη Frontex να προχωρούν σε άμεσες ενέργειες διάσωσης και έρευνες για τη σύλληψη των διακινητών.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το πρώτο σκάφος, στο οποίο επέβαιναν 75 παράνομοι μετανάστες έφτασε στην παραλία του ακριτικού νησιού, όπου οι επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Λίγο αργότερα, εντοπίστηκε και δεύτερο σκάφος με 61 άτομα, το οποίο μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Γαύδου με τη συνοδεία της Frontex. Στη συνέχεια, ένα τρίτο σκάφος εντοπίστηκε ανοιχτά του νησιού, στο οποίο επέβαιναν άλλοι 54 μετανάστες.
Παράλληλα, η Frontex και το Λιμενικό Σώμα βρίσκονται σε ετοιμότητα για νέες περιπολίες και επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των διακινητών συνεχίζονται.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το πρώτο σκάφος, στο οποίο επέβαιναν 75 παράνομοι μετανάστες έφτασε στην παραλία του ακριτικού νησιού, όπου οι επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Λίγο αργότερα, εντοπίστηκε και δεύτερο σκάφος με 61 άτομα, το οποίο μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Γαύδου με τη συνοδεία της Frontex. Στη συνέχεια, ένα τρίτο σκάφος εντοπίστηκε ανοιχτά του νησιού, στο οποίο επέβαιναν άλλοι 54 μετανάστες.
Παράλληλα, η Frontex και το Λιμενικό Σώμα βρίσκονται σε ετοιμότητα για νέες περιπολίες και επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των διακινητών συνεχίζονται.
Ειδήσεις σήμερα:
Τραγωδία στην Ολυμπία Οδό: Επί 1 χλμ. πήγαινε ανάποδα η 70χρονη πριν το φονικό τροχαίο - Δύο νεκροί και ένας τραυματίας
Απειλές για τη ζωή του δέχθηκε μέσω Facebook ο Γεωργιάδης - Μια σύλληψη μετά τη μήνυση που υπέβαλε
Οργισμένος με την δικαστή που είχε αφήσει ελεύθερο τον δράστη ο σύντροφος της Ιρίνα που δολοφονήθηκε σε τρένο
Τραγωδία στην Ολυμπία Οδό: Επί 1 χλμ. πήγαινε ανάποδα η 70χρονη πριν το φονικό τροχαίο - Δύο νεκροί και ένας τραυματίας
Απειλές για τη ζωή του δέχθηκε μέσω Facebook ο Γεωργιάδης - Μια σύλληψη μετά τη μήνυση που υπέβαλε
Οργισμένος με την δικαστή που είχε αφήσει ελεύθερο τον δράστη ο σύντροφος της Ιρίνα που δολοφονήθηκε σε τρένο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα