Τρία νέα σκάφη με 190 παράνομους μετανάστες εντοπίστηκαν ανοιχτά της Γαύδου
Κρήτη Παράνομοι μετανάστες Γαύδος Σκάφος Λιμενικό Σώμα

Τρία νέα σκάφη με 190 παράνομους μετανάστες εντοπίστηκαν ανοιχτά της Γαύδου

Το Λιμενικό και η Frontex προχώρησαν σε διάσωση των αλλοδαπών, ενώ διεξάγονται έρευνες για τη σύλληψη των διακινητών

Τρία νέα σκάφη με 190 παράνομους μετανάστες εντοπίστηκαν ανοιχτά της Γαύδου
Τρία νέα σκάφη με 190 παράνομους μετανάστες εντοπίστηκαν το πρωί της Παρασκευής (12/9) ανοιχτά της Γαύδου, με το Λιμενικό σε συνεργασία με τη Frontex να προχωρούν σε άμεσες ενέργειες διάσωσης και έρευνες για τη σύλληψη των διακινητών.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το πρώτο σκάφος, στο οποίο επέβαιναν 75 παράνομοι μετανάστες έφτασε στην παραλία του ακριτικού νησιού, όπου οι επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια.  Λίγο αργότερα, εντοπίστηκε και δεύτερο σκάφος με 61 άτομα, το οποίο μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Γαύδου με τη συνοδεία της Frontex. Στη συνέχεια, ένα τρίτο σκάφος εντοπίστηκε ανοιχτά του νησιού, στο οποίο επέβαιναν άλλοι 54 μετανάστες. 

Τρία νέα σκάφη με 190 παράνομους μετανάστες εντοπίστηκαν ανοιχτά της Γαύδου
Σκάφος με παράνομους μετανάστες φτάνει στο λιμάνι της Γαύδου με τη συνοδεία Frontex

Παράλληλα, η Frontex και το Λιμενικό Σώμα βρίσκονται σε ετοιμότητα για νέες περιπολίες και επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των διακινητών συνεχίζονται.

