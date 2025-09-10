Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Τροχαίο με δύο τραυματίες στο Βόλο, συγκρούστηκαν μηχανάκια
Το τροχαίο έγινε στη συμβολή των οδών Δημητριάδος και Σόλωνος
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο κέντρο του Βόλου, όταν συγκρούστηκαν δύο μηχανάκια.
Το τροχαίο έγινε στη συμβολή των οδών Δημητριάδος και Σόλωνος, όταν δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σύμφωνα με το thenewspaper.gr.
Από τη σύγκρουση οι αναβάτες βρέθηκαν στο οδόστρωμα, ενώ μια νεαρή γυναίκα, που επέβαινε στο ένα από τα δύο μηχανάκια, τραυματίστηκε και χρειάστηκε να διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Βόλου για τις πρώτες βοήθειες. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο δεύτερος αναβάτης μοτοσικλέτας εταιρίας ταχυμεταφορών.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Τροχαία Βόλου, η οποία διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.
