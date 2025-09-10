Προπτυχιακό πρόγραμμα στο «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου»
Σε ισχύ η απεργία των ταξί - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Κατά τη διάρκεια της απεργίας, θα εξυπηρετούνται μόνο μεταφορές από και προς νοσοκομεία, ενώ τα ταξί «επιφυλακής» θα φέρουν ειδική σήμανση
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας λόγω προγραμματισμένης πορείας ταξί, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία.
Οι ρυθμίσεις ισχύουν στη διαδρομή:
Λεωφόρος Αθηνών (Σπ. Πατσή) – Πλατεία Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – Πατησίων – Λεωφόρος Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Μιχαλακοπούλου – Λεωφόρος Μεσογείων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, κατά τη διάρκεια της απεργίας, θα εξυπηρετούνται μόνο μεταφορές από και προς νοσοκομεία, ενώ τα ταξί «επιφυλακής» θα φέρουν ειδική σήμανση.
Χθες, πρώτη μέρα της 48ωρης απεργίας που προκήρυξε το ΣΑΤΑ, οι απεργοί συγκεντρώθηκαν στα γραφεία του Συνδικάτου και πραγματοποίησαν πορεία προς το υπουργείο Τουρισμού.
Στη σχετική ανακοίνωσή του το ΣΑΤΑ αναφέρει: «Ο κλάδος των ταξί βρίσκεται απέναντι σε μια ακόμα βίαιη επίθεση από την κυβέρνηση και τα οικονομικά συμφέροντα που εξυπηρετεί.
Με την απαράδεκτη και εξόφθαλμα φωτογραφική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ’ αριθ. 134328/20-8-2025, επιχειρείται η οριστική μετατόπιση του μεταφορικού έργου στα καρτέλ των πολυεθνικών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, με σκοπό την εξόντωση του αυτοαπασχολούμενου επαγγελματία οδηγού ταξί».
Ήδη σε πολλές επαρχιακές πόλεις οι σύλλογοι των οδηγών ταξί, λαμβάνουν αποφάσεις με το ίδιο διεκδικητικό πλαίσιο με αυτό του ΣΑΤΑ.
