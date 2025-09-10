Απεργία των μηχανοδηγών της Hellenic Train την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου - Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων
Απεργία των μηχανοδηγών της Hellenic Train την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου - Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων
24ωρη απεργία της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης που αντιδρά στις απολύσεις τριών μηχανοδηγών
Αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των προαστιακών γραμμών θα υπάρξουν αύριο Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που εξήγγειλε η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (Π.Ε.Π.Ε).
Αιτία είναι η 24ωρη απεργία της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης που αντιδρά στις απολύσεις τριών έμπειρων μηχανοδηγών, οι οποίοι είχαν διάφορα προβλήματα υγείας και βρίσκονταν κοντά στη σύνταξη.
Το σωματείο καταγγέλλει ότι την ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι υποχρεώνονται να κάνουν υπερεργασία, ενώ παράλληλα δεν έχουν πάρει και τις άδειες που δικαιούνται από το 2024.
Ωστόσο, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train με τη συνδρομή και του σωματείου εργαζομένων, που παρέχει το απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας, θα πραγματοποιήσει τα παρακάτω δρομολόγια:
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ. ΑΦΙΞΗ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
Αθήνα. Θεσσαλονίκη. 50, 52
Θεσσαλονίκη. Αθήνα. 55
Αλεξανδρούπολη. Ορμένιο. 1680
Ορμένιο. Αλεξανδρούπολη 1681
Θεσσαλονίκη. Φλωρινα 1733
Φλώρινα Θεσσαλονίκη 1734
Θεσσαλονίκη. Σέρρες. 3632
