Κλήρωση Eurojackpot 9/9/2025: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Κλήρωση Eurojackpot 9/9/2025: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν

Οι κληρώσεις του Eurojackpot διεξάγονται κάθε Τρίτη και κάθε Παρασκευή

Κλήρωση Eurojackpot 9/9/2025: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Eurojackpot σήμερα, Τρίτη 9/9/2025 για τα 86 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης, είναι οι εξής: 14, 18, 24, 27, 50 και αριθμοί Eurojackpot 8 και 9.

Οι κληρώσεις του Eurojackpot διεξάγονται κάθε Τρίτη, στις 21:15, και κάθε Παρασκευή, στις 21:00, στο Ελσίνκι της Φινλανδίας.

