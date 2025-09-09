Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Καρυάτιδα «δραπετεύει» από το Βρετανικό Μουσείο και επιστρέφει στην Ακρόπολη - Το ΑΙ βίντεο που έγινε viral
Καρυάτιδα «δραπετεύει» από το Βρετανικό Μουσείο και επιστρέφει στην Ακρόπολη - Το ΑΙ βίντεο που έγινε viral
Ο λογαριασμός «The Missing Daughter» θίγει το πολιτιστικό και ηθικό ζήτημα της επιστροφής των μαρμάρων
Η Καρυάτιδα που κυκλοφορεί στο TikTok και το Instagram, με την υπογραφή του λογαριασμού TheMissingDaughter, φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της επιστροφής της έκτης Καρυάτιδας στην Ελλάδα.
Στο βίντεο, το οποίο έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η μοναχική Καρυάτιδα που βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο παίρνει ζωή, πηδά από τη βάση της με βλέμμα γεμάτο αποφασιστικότητα και φτάνει στην Αθήνα, στο Μουσείο της Ακρόπολης.
Το μήνυμα πίσω από την εικόνα
Μέσα σε ένα κυκεώνα AI περιεχομένου με τρελά σενάρια, όπως ανθρωπόμορφα ψάρια που εργάζονται στη Βαρβάκειο, ο λογαριασμός «The Missing Daughter», που αποτελεί εξαίρεση, είναι αποκλειστικά αφιερωμένος στην Καρυάτιδα, θίγοντας το πολιτιστικό και ηθικό ζήτημα της επιστροφής των μαρμάρων.
Το έργο δημιουργήθηκε από την Imperius, μια εταιρεία που εξειδικεύεται στο AI ανάμεσα σε άλλες ψηφιακές υπηρεσίες, και αξιοποιεί τα πιο σύγχρονα εργαλεία καταφέρνοντας να βρίσκεται πάντα ανάμεσα στους κορυφαίους του κλάδου.
Το υλικό ήδη μετρά χιλιάδες κοινοποιήσεις και σχόλια, προκαλώντας «buzz».
Στο βίντεο, το οποίο έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η μοναχική Καρυάτιδα που βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο παίρνει ζωή, πηδά από τη βάση της με βλέμμα γεμάτο αποφασιστικότητα και φτάνει στην Αθήνα, στο Μουσείο της Ακρόπολης.
@the_missing_daughter
You cannot run from your legacy #returnhome #reunitethecaryatids #caryatids #greece #καρυατιδες♬ original sound - TheMissingDaughter
Το μήνυμα πίσω από την εικόνα
Μέσα σε ένα κυκεώνα AI περιεχομένου με τρελά σενάρια, όπως ανθρωπόμορφα ψάρια που εργάζονται στη Βαρβάκειο, ο λογαριασμός «The Missing Daughter», που αποτελεί εξαίρεση, είναι αποκλειστικά αφιερωμένος στην Καρυάτιδα, θίγοντας το πολιτιστικό και ηθικό ζήτημα της επιστροφής των μαρμάρων.
Το έργο δημιουργήθηκε από την Imperius, μια εταιρεία που εξειδικεύεται στο AI ανάμεσα σε άλλες ψηφιακές υπηρεσίες, και αξιοποιεί τα πιο σύγχρονα εργαλεία καταφέρνοντας να βρίσκεται πάντα ανάμεσα στους κορυφαίους του κλάδου.
Το υλικό ήδη μετρά χιλιάδες κοινοποιήσεις και σχόλια, προκαλώντας «buzz».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα