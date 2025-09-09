Καρυάτιδα «δραπετεύει» από το Βρετανικό Μουσείο και επιστρέφει στην Ακρόπολη - Το ΑΙ βίντεο που έγινε viral
ΕΛΛΑΔΑ

Καρυάτιδα «δραπετεύει» από το Βρετανικό Μουσείο και επιστρέφει στην Ακρόπολη - Το ΑΙ βίντεο που έγινε viral

Ο λογαριασμός «The Missing Daughter» θίγει το πολιτιστικό και ηθικό ζήτημα της επιστροφής των μαρμάρων

Καρυάτιδα «δραπετεύει» από το Βρετανικό Μουσείο και επιστρέφει στην Ακρόπολη - Το ΑΙ βίντεο που έγινε viral
Η Καρυάτιδα που κυκλοφορεί στο TikTok και το Instagram, με την υπογραφή του λογαριασμού TheMissingDaughter, φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της επιστροφής της έκτης Καρυάτιδας στην Ελλάδα.

Στο βίντεο, το οποίο έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η μοναχική Καρυάτιδα που βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο παίρνει ζωή, πηδά από τη βάση της με βλέμμα γεμάτο αποφασιστικότητα και φτάνει στην Αθήνα, στο Μουσείο της Ακρόπολης.

@the_missing_daughter

You cannot run from your legacy #returnhome #reunitethecaryatids #caryatids #greece #καρυατιδες

♬ original sound - TheMissingDaughter


Το μήνυμα πίσω από την εικόνα

Μέσα σε ένα κυκεώνα AI περιεχομένου με τρελά σενάρια, όπως ανθρωπόμορφα ψάρια που εργάζονται στη Βαρβάκειο, ο λογαριασμός «The Missing Daughter», που αποτελεί εξαίρεση, είναι αποκλειστικά αφιερωμένος στην Καρυάτιδα, θίγοντας το πολιτιστικό και ηθικό ζήτημα της επιστροφής των μαρμάρων.

Το έργο δημιουργήθηκε από την Imperius, μια εταιρεία που εξειδικεύεται στο AI ανάμεσα σε άλλες ψηφιακές υπηρεσίες, και αξιοποιεί τα πιο σύγχρονα εργαλεία καταφέρνοντας να βρίσκεται πάντα ανάμεσα στους κορυφαίους του κλάδου.

Το υλικό ήδη μετρά χιλιάδες κοινοποιήσεις και σχόλια, προκαλώντας «buzz».

