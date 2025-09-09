Ραντεβού για αποχαιρετιστήριο τραπέζι είχαν δώσει οι φίλοι του 17χρονου Γιώργου που σκοτώθηκε στον ΒΟΑΚ
Ραντεβού για αποχαιρετιστήριο τραπέζι είχαν δώσει οι φίλοι του 17χρονου Γιώργου που σκοτώθηκε στον ΒΟΑΚ

Ο νεαρός είχε περάσει στη σχολή  Εμποροπλοιάρχων και ετοιμαζόταν να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη

Ραντεβού για αποχαιρετιστήριο τραπέζι είχαν δώσει οι φίλοι του 17χρονου Γιώργου που σκοτώθηκε στον ΒΟΑΚ
Στο πένθος έχουν βυθιστεί οι κάτοικοι του χωριού Άγιος Μύρωνας, στο Ηράκλειο Κρήτης, λόγω του θανάτου του 17χρονου Γιώργου σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ τη Δευτέρα.

Το νήμα της ζωής του 17χρονου Γιώργου κόπηκε όταν το φορτηγό που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ντεραπάρισε στο τμήμα Αγία Πελαγία - Φόδελε, με αποτέλεσμα ο νεαρός να εγκλωβιστεί στο όχημα - ενώ μάλιστα αναφέρεται πως δεν φορούσε ζώνη. Ο έφηβος εξέπνευσε βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους φίλους του.


Το τραπέζι για τη νέα ζωή του Γιώργου

Το βράδυ της Δευτέρας, συγγενείς και πολλοί φίλοι του Γιώργου μαζεύτηκαν στο σπίτι του στις Αρχάνες, όχι όμως για το λόγο που αρχικά είχαν προγραμματίσει.

Ο 17χρονος που είχε επιτύχει την είσοδο του στη σχολή Εμποροπλοιάρχων στη Θεσσαλονίκη, ετοιμαζόταν για να μόνιμη εγκατάσταση στην πόλη. Μάλιστα, οι δικοί του είχαν βρεθεί τις προηγούμενες ημέρες στη συμπρωτεύουσα, είχαν προετοιμάσει το έδαφος και είχαν βρει και το σπίτι όπου θα διέμενε ο νεαρός.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, η οικογένεια του Γιώργου είχε κανονίσει τραπέζι για να ευχηθούν στον 17χρονο που θα ξεκινούσε τις σπουδές του. Δυστυχώς, οι φίλοι του 17χρονου βρέθηκαν στο σπίτι της οικογένειας όχι για να γιορτάσουν αλλά για να συλλυπηθούν στην οικογένεια.


Το τροχαίο 

Αστυνομικές πηγές περιέγραψαν ότι ο 17χρονος έχασε τον έλεγχο του φορτηγού, το οποίο έπεσε σε χαντάκι των όμβριων υδάτων, στα δεξιά του δρόμου. Καθώς, όμως, προσπάθησε να το επαναφέρει, το φορτηγό εξετράπη της πορείας και ανατράπηκε, με μοιραία κατάληξη. Tο φορτηγό που οδηγούσε φέρεται να ανήκε σε στενό συγγενικό του πρόσωπο.

Στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου εκτελούνταν εργασίες στο οδόστρωμα και σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη ο υπεύθυνος του έργου - καθώς φέρεται να μην είχαν δοθεί οι επίσημες άδειες για τη διεξαγωγή του. 

