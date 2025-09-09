Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στις Καρυές Λακωνίας - Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη
Κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι της Τρίτης (9/9) σε χαμηλή βλάστηση στις Καρυές Λακωνίας.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 6 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου της ΕΜΟΔΕ και 2 αεροσκάφη.
