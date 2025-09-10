Προπτυχιακό πρόγραμμα στο «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου»
Σχολικά είδη που κάνουν τη διαφορά: Από τετράδια και στυλό μέχρι σημειωματάρια
Ας μην κρυβόμαστε τα σχολικά αναλώσιμα είναι κάτι που απολαμβάνεις ασχέτως ηλικίας! Τετράδια, σημειωματάρια και άλλα αναλώσιμα σε γεμίζουν με μια ιδιαίτερη χαρά είτε είσαι παιδί είτε γονιός!
Η αρχή της σχολικής χρονιάς συνοδεύεται από τουλάχιστον μια μεγάλη επίσκεψη στο αγαπημένο σου χαρτοπωλείο. Μαζί με τα είδη που θα γεμίσουν το backpack του τέκνου σου, θα προμηθευτείς και τη δική σου γραφική ύλη! Πέρα από τα σχολικά τετράδια, ξέρουμε ότι θα διαλέξεις και μοναδικά σημειωματάρια και τα κατάλληλα στυλό για να τα γεμίσεις σημειώσεις όσο το παιδί σoυ γεμίζει τα τετράδιά του με ασκήσεις! Ας δούμε μερικά από τα υπέροχα αναλώσιμα που σε περιμένουν στο χαρτοπωλείο!
1.Τετράδια
Ας ξεκινήσουμε από την αρχή, το πιο βασικό για κάθε σχολική τσάντα: τα τετράδια. Μην ξεχάσεις να τσεκάρεις τι τετράδια έχουν ζητήσει από το σχολείο. Λογικά θα έχουν ζητήσει κάποια κλασικά τετράδια, τα «μπλε» είτε με ρίγες είτε καρέ.
Μπορείς να τα βρεις σε πολλά χρώματα ώστε να ξεχωρίζουν εύκολα ανά μάθημα! Το Goomby Τετράδιο υπάρχει σε απλή ριγέ εκδοχή ή σε καρέ γραμμογράφηση. Θα το βρεις σε 5 χρώματα, στα 50 φύλλα και ετικέτα ονόματος για να τα έχεις όλα τακτοποιημένα!
Για πιο μεγάλες τάξεις το σπιράλ δύο θεμάτων είναι κλασική αξία! Το Globus Τετράδιο Σπιράλ Ριγέ Α4 2 Θεμάτων 100 Φύλλα είναι αυτό που θες! Κατασκευασμένο με εξαιρετικής ποιότητας χαρτί 70γρ, καθώς και μικροπερφορέ για εύκολη κοπή των φύλλων. Διαθέτει τρύπες για λειτουργική αρχειοθέτηση, ενώ έχει ριγέ γραμμογράφηση 8mm και ιδιαίτερα ανθεκτικό εξώφυλλο 450γρ.
Αν ψάχνεις για το νέο σου σημειωματάριο, το Goomby Σημειωματάριο Σπιράλ με Pins Α5 100 Φύλλα θα σε ενθουσιάσει! Διαθέσιμο σε εκδόσεις με διαφορετικά pins για να δημιουργείς το εξώφυλλο που σε εκφράζει, φυσικά μπορείς να κάνεις and match για απόλυτα μοναδικές συνθέσεις! Γέμισε τις σελίδες του σπιράλ σημειωματάριου με τις πιο δημιουργικές σου ιδέες και σκέψεις και κατάγραψε τα tasks της μέρας! Βάλε σε τάξη τις σημαντικές σου υποχρεώσεις και σημειώσεις σε ένα σημειωματάριο με μοναδικό και εξατομικευμένο design που θα σου φτιάχνει τη διάθεση!
2.Γραφική Ύλη
Και στην γραφική ύλη πρώτο βήμα είναι να δεις αν το σχολείο έχει κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις, κάποια χρώματα συχνά δεν είναι αποδεκτά από δασκάλους και συχνά το σχολείο απαιτεί πολύ συγκεκριμένα μολύβια για διαφορετικές ασκήσεις. Σε κάθε περίπτωση έχεις πολλές επιλογές για το παιδί και ακόμα περισσότερες αν ψωνίζεις για σένα!
Τα Pilot Στυλό Διαρκείας BPS-GP Με Λάστιχο & Πάχος Μύτης 0.7 είναι μια ασφαλής επιλογή.
Στυλό διαρκείας με μεγάλη διάρκεια γραφής με μύτη πάχους 0.7mm, με πάχος γραφής 0,27mm για έμφαση στις λεπτομέρειες. Στεγνώνει γρήγορα και είναι κατάλληλο για χρήση και σε αυτογραφικά χαρτιά αν το θες για το γραφείο. Διαθέτει εργονομική λαβή με λάστιχο που βοηθά στην ξεκούραστη γραφή. Το στέλεχος του είναι διαφανές ώστε να βλέπεις τη στάθμη του μελανιού.
Μια πρόταση με υγρή μελάνη από τη Uni Ball σε πολλά χρώματα ίσως είναι πιο ταιριαστή επιλογή για τις σημειώσεις σου.
Το Uni Vision Elite έχει σχεδιαστεί για καθαρή και απόλυτα ελεγχόμενη γραφή χωρίς μουτζούρες. Η υγρή μελάνη προσφέρει Λεία και βελούδινη γραφή που δε χαράσσει το χαρτί. Η συνεχής ροή του μελανιού τα κάνεις ιδανικά και για σχέδιο. Με ιδιαίτερο σχεδιασμό θα σου προσφέρει αίσθηση πολυτέλειας. Τέλος η μύτη πάχους 0.8mm απλώνει καλύτερα το μελάνι και δεν χαράζει το χαρτί. Ειδικά για τους επαγγελματίες που ταξιδεύουν πολύ, η κατασκευή του Uni Vision Elite αποτρέπει οποιαδήποτε διαρροή στις απότομες αυξομειώσεις της πίεσης.
Αν σε βοηθάνε τα πολλά χρώματα για να κωδικοποιείς τις πληροφορίες και τις σημειώσεις σου, η λύση για σένα είναι STABILO Μαρκαδόρος Point 88 Πάχος Μύτης 0.4mm!
Ο STABILO point 88 είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα STABILO προϊόντα και δίκαια θεωρείται προϊόν διαχρονικό και αξιόπιστο. Δεν είναι τυχαία ο Νο 1 μαρκαδόρος ψιλής γραφής στην Γερμανία Με σχέδιο που ξεχωρίζει και οπτικά και με την αφή είναι ένας αξιόπιστος μαρκαδόρος. Η μύτη με μεταλλικό περίβλημα τον κάνει ιδανικό για εργασία με χάρακες και υποδείγματα Διαθέσιμος σε πολλά χρώματα και οικολογικός με μελάνι με βάση το νερό
Καλή μελέτη και καλές σημειώσεις!
