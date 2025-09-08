Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Κοζάνη: Διακοπή της κυκλοφορίας στην Υψηλή Γέφυρα Σερβίων λόγω δοκιμαστικών φορτίσεων
Κοζάνη: Διακοπή της κυκλοφορίας στην Υψηλή Γέφυρα Σερβίων λόγω δοκιμαστικών φορτίσεων
Η διενέργεια των δοκιμαστικών φορτίσεων θα γίνει με ολική διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κατά τις ώρες 9:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ, δηλαδή η κυκλοφορία θα διακόπτεται στις 09.00 το πρωί, ενώ η Γέφυρα θα αποδίδεται στην κυκλοφορία στις 15.00 το απόγευμα
Κλειστή για τη διέλευση παντός τύπου οχημάτων, από τις 18 έως τις 21 Σεπτεμβρίου, θα παραμείνει η Υψηλή Γέφυρα Σερβίων στην ΠΕ Κοζάνης, προκειμένου να πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές φορτίσεις από εξειδικευμένο συνεργείο τεχνικών, που έχει αναλάβει τον έλεγχο στατικής της επάρκειας.
Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο εκπόνησης της Μελέτης για τον έλεγχο στατικής επάρκειας και τις εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση των εκτεταμένων φθορών που παρατηρήθηκαν σε συγκεκριμένα σημεία της γέφυρας.
Η διενέργεια των δοκιμαστικών φορτίσεων θα γίνει με ολική διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας κατά τις ώρες 9:00 έως 15:00, ενώ η Γέφυρα θα αποδίδεται στην κυκλοφορία μετά τις 15.00.
Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται από εναλλακτικές διαδρομές.
Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο εκπόνησης της Μελέτης για τον έλεγχο στατικής επάρκειας και τις εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση των εκτεταμένων φθορών που παρατηρήθηκαν σε συγκεκριμένα σημεία της γέφυρας.
Η διενέργεια των δοκιμαστικών φορτίσεων θα γίνει με ολική διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας κατά τις ώρες 9:00 έως 15:00, ενώ η Γέφυρα θα αποδίδεται στην κυκλοφορία μετά τις 15.00.
Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται από εναλλακτικές διαδρομές.
Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθη o ηγούμενος της Μονής Σπηλαίου στα Καλάβρυτα - Ετοιμαζόταν να πουλήσει 17 εικόνες και δύο Ευαγγέλια του 18ου αιώνα για €200.000
Η μαφία και ο ηγούμενος που ξεπούλησαν και τον «Ζορμπά» - Ναρκωτικά, όπλα, ροζ βίντεο, εκβιασμοί και «άγια ρουσφέτια»
Η στιγμή της εν ψυχρώ δολοφονίας 23χρονης Ουκρανής από 35χρονο σε τρένο στη Σάρλοτ - Ο δράστης έφυγε ατάραχος
Συνελήφθη o ηγούμενος της Μονής Σπηλαίου στα Καλάβρυτα - Ετοιμαζόταν να πουλήσει 17 εικόνες και δύο Ευαγγέλια του 18ου αιώνα για €200.000
Η μαφία και ο ηγούμενος που ξεπούλησαν και τον «Ζορμπά» - Ναρκωτικά, όπλα, ροζ βίντεο, εκβιασμοί και «άγια ρουσφέτια»
Η στιγμή της εν ψυχρώ δολοφονίας 23χρονης Ουκρανής από 35χρονο σε τρένο στη Σάρλοτ - Ο δράστης έφυγε ατάραχος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα