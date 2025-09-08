Ηράκλειο Κρήτης: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε οδηγός φορτηγού που κινούνταν στον ΒΟΑΚ
Ηράκλειο Κρήτης: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε οδηγός φορτηγού που κινούνταν στον ΒΟΑΚ

Ο οδηγός του οχήματος που εγκλωβίστηκε σε αυτό, δυστυχώς ανασύρθηκε από τους πυροσβέστες χωρίς τις αισθήσεις του και στη συνέχεια ο γιατρός του ΕΚΑΒ που βρέθηκε στο σημείο του συμβάντος, διαπίστωσε τον θάνατό του

Ηράκλειο Κρήτης: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε οδηγός φορτηγού που κινούνταν στον ΒΟΑΚ
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε οδηγός φορτηγού, που κινούνταν στο Βόρειο Οδικό 'Αξονα Κρήτης στο ύψος μεταξύ Αγίας Πελαγίας και Φόδελε.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το όχημα έφυγε από την πορεία του και ο οδηγός εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα ενώ άμεσα στο σημείο, εκτός από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έφτασαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ένα από την ΕΜΑΚ. Στο σημείο βρίσκεται και δύναμη της αστυνομίας που διερευνά ήδη τα αίτια πρόκλησης του δυστυχήματος.



Συνελήφθη o ηγούμενος της Μονής Σπηλαίου στα Καλάβρυτα - Ετοιμαζόταν να πουλήσει 17 εικόνες και δύο Ευαγγέλια του 18ου αιώνα για €200.000

Η μαφία και ο ηγούμενος που ξεπούλησαν και τον «Ζορμπά» - Ναρκωτικά, όπλα, ροζ βίντεο, εκβιασμοί και «άγια ρουσφέτια»

Η στιγμή της εν ψυχρώ δολοφονίας 23χρονης Ουκρανής από 35χρονο σε τρένο στη Σάρλοτ - Ο δράστης έφυγε ατάραχος

