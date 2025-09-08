Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Ηράκλειο Κρήτης: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε οδηγός φορτηγού που κινούνταν στον ΒΟΑΚ
Ο οδηγός του οχήματος που εγκλωβίστηκε σε αυτό, δυστυχώς ανασύρθηκε από τους πυροσβέστες χωρίς τις αισθήσεις του και στη συνέχεια ο γιατρός του ΕΚΑΒ που βρέθηκε στο σημείο του συμβάντος, διαπίστωσε τον θάνατό του
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε οδηγός φορτηγού, που κινούνταν στο Βόρειο Οδικό 'Αξονα Κρήτης στο ύψος μεταξύ Αγίας Πελαγίας και Φόδελε.
Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το όχημα έφυγε από την πορεία του και ο οδηγός εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα ενώ άμεσα στο σημείο, εκτός από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έφτασαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ένα από την ΕΜΑΚ. Στο σημείο βρίσκεται και δύναμη της αστυνομίας που διερευνά ήδη τα αίτια πρόκλησης του δυστυχήματος.
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο οδηγός φορτηγού οχήματος, λόγω εκτροπής του, στην Ε.Ο. Ηρακλείου – Ρεθύμνου, στην περιοχή Φόδελε Ηρακλείου #Κρήτη.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 8, 2025
Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.
