Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στη Λαγόμανδρα Χαλκιδικής
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στη Λαγόμανδρα Χαλκιδικής

Κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με 19 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων

Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής στα Λαγόμανδρα Σιθωνίας, στη Χαλκιδική. 

Η πυρλαγιά ξέσπασε σε δασική περιοχή με πεύκα.  Στο σημείο επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα. Μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας επιχειρούσαν από αέρος πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. 

Νωρίτερα το 112 είχε στείλει μήνυμα στους κατοίκους και τους επισκέπτες για να είναι σε ετοιμότητα. 




