Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στη Λαγόμανδρα Χαλκιδικής

Στο σημείο επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα. Μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας επιχειρούσαν από αέρος πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.



#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαγόμανδρα Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν 54 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 7, 2025

Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σταστη Χαλκιδική.Η πυρλαγιά ξέσπασε σε δασική περιοχή με πεύκα.Νωρίτερα το 112 είχε στείλει μήνυμα στους κατοίκους και τους επισκέπτες για να είναι σε ετοιμότητα.