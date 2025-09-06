Με αφετηρία το 1977 και με προορισμό το αύριο, έχει γίνει σημείο αναφοράς στον χώρο της ιδιωτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
Τραγωδία στη Λήμνο: 45χρονος μοτοσικλετιστής νεκρός σε τροχαίο
Τραγωδία στη Λήμνο: 45χρονος μοτοσικλετιστής νεκρός σε τροχαίο
Ο 45χρονος, στην προσπάθειά του να παρακάμψει προπορευόμενο ΙΧ, ακούμπησε πάνω σε αυτό και έχασε την ισορροπία του
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 20:00 το βράδυ του Σαββάτου στη Λήμνο, όπου μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ΙΧ.
Σύμφωνα με τον ιστότοπο limnoslive.gr, το τροχαίο συνέβη στην επαρχιακή οδό που συνδέει τη Μύρινα με τον Μούδρο, στο ύψος του Λιβαδοχωρίου, όπου ο 45χρονος μοτοσικλετιστής, στην προσπάθειά του να παρακάμψει προπορευόμενο ΙΧ, ακούμπησε πάνω σε αυτό και έχασε την ισορροπία του.
Η μηχανή ανατράπηκε και ο ίδιος τραυματίστηκε θανάσιμα στο οδόστρωμα.
Διακομίστηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Λήμνου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Η Τροχαία Μύρινας έχει αναλάβει την προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος.
