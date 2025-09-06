ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Λαγόμανδρα Χαλκιδικής - 112 στους κατοίκους

Τραγωδία στη Λήμνο: 45χρονος μοτοσικλετιστής νεκρός σε τροχαίο
Λήμνος Τροχαίο δυστύχημα

Τραγωδία στη Λήμνο: 45χρονος μοτοσικλετιστής νεκρός σε τροχαίο

Ο 45χρονος, στην προσπάθειά του να παρακάμψει προπορευόμενο ΙΧ, ακούμπησε πάνω σε αυτό και έχασε την ισορροπία του

Τραγωδία στη Λήμνο: 45χρονος μοτοσικλετιστής νεκρός σε τροχαίο
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 20:00 το βράδυ του Σαββάτου στη Λήμνο, όπου μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ΙΧ.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο  limnoslive.gr, το τροχαίο συνέβη  στην επαρχιακή οδό που συνδέει τη Μύρινα με τον Μούδρο, στο ύψος του Λιβαδοχωρίου, όπου ο 45χρονος μοτοσικλετιστής, στην προσπάθειά του να παρακάμψει προπορευόμενο ΙΧ, ακούμπησε πάνω σε αυτό και έχασε την ισορροπία του.

Η μηχανή ανατράπηκε και ο ίδιος τραυματίστηκε θανάσιμα στο οδόστρωμα.

Διακομίστηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Λήμνου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η Τροχαία Μύρινας έχει αναλάβει την προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος.


