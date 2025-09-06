Θεσσαλονίκη: Λειτουργούν ξανά οι σταθμοί «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» που είχαν κλείσει λόγω απειλής
Εντοπίστηκαν δύο σακούλες, που κίνησαν υποψίες, αλλά μετά την έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε πως περιείχαν σπρέι για γκράφιτι
Κανονικά διεξάγονται πλέον, σε όλο το μήκος της Γραμμής 1, τα δρομολόγια του μετρό, στη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας οι σταθμοί «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» κατόπιν εκδηλωθείσης απειλής.
Πιο συγκεκριμένα, περίπου 8 το πρωί διαπιστώθηκε ότι δύο άτομα μπήκαν από στάση στο Μετρό Θεσσαλονίκης με δύο σακίδια και εξήλθαν χωρίς σακίδια. Σήμανε συναγερμός και η ΕΛΑΣ «σκάναρε» τους σταθμούς από Βούλγαρη έως Νέα Ελβετία. Έκλεισαν οι στάσεις για να ψάξουν τα βαγόνια και τελικά τα σακίδια βρέθηκαν σε καταπακτή. Διαπιστώθηκε ότι είχαν μέσα υλικό για γκράφιτι (σπρέι κλπ) και έτσι «έληξε» ο συναγερμός.
