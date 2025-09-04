Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.
Φθιώτιδα: Πάνω από 3.000 ευρώ πρόστιμο σε άνδρα που έβαλε φωτιά σε σκουπίδια
Φθιώτιδα: Πάνω από 3.000 ευρώ πρόστιμο σε άνδρα που έβαλε φωτιά σε σκουπίδια
Ο άνδρας έκαιγε υπολείμματα φυτικής βλάστησης και απορρίματα μέσα σε οικόπεδο
Διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.093,75 ευρώ επέβαλαν ανακριτικοί υπάλληλοι της Π.Υ. Λαμίας, την περασμένη Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025, σε άνδρα που έβαλε φωτιά για την καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης και απορριμμάτων, εντός οικοπεδικού χώρου.
Το συμβάν καταγράφηκε σε περιοχή του δήμου Λοκρών Φθιώτιδας και αφορά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας,
Για το 24ωρο που πέρασε η πυροσβεστική ανακοίνωσε την εκδήλωση 24 αγροτοδασικών πυρκαγιών, εκ των οποίων οι 21 ελέγχθηκαν άμεσα από τις δυνάμεις πυρόσβεσης.
