ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας - Σηκώθηκαν 3 εναέρια

Το μεγάλο τούνελ της Αττικής θα τα... σπάει
ΕΛΛΑΔΑ

Το μεγάλο τούνελ της Αττικής θα τα... σπάει

Παραμένει το μεγαλύτερο οδικό έργο που έχει τεθεί στο τραπέζι για την Αθήνα και αν υλοποιηθεί θα αλλάξει ριζικά τον χάρτη των μετακινήσεων στην πρωτεύουσα.

Το μεγάλο τούνελ της Αττικής θα τα... σπάει
UPD:

Ο λόγος για την σήραγγά της Ηλιούπολης. Ένα τούνελ μήκους περίπου τριών χιλιομέτρων, με τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση, η οποία θα ξεκινά από την Κατεχάκη και θα καταλήγει στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Η κατασκευή της θα επιτρέψει στους οδηγούς να καλύπτουν τη διαδρομή από τον Καρέα μέχρι το Ελληνικό μέσα σε δέκα λεπτά, όταν σήμερα ο χρόνος αυτός φτάνει και ξεπερνά τα τριάντα λεπτά στις ώρες αιχμής.

Το έργο αποτελεί ουσιαστικά επέκταση της Αττικής Οδού και ειδικότερα της Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού, εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη δημιουργία ενός ελεύθερου δακτυλίου χωρίς φανάρια και θα δώσει νέα διάσταση στον άξονα βορρά–νότου. Η Βουλιαγμένης, που σήμερα πνίγεται στην κίνηση, θα αποκτήσει χαρακτηριστικά αυτοκινητόδρομου και η πρόσβαση στο Ελληνικό, όπου εξελίσσεται η μεγάλη αστική ανάπλαση με δεκάδες χιλιάδες μελλοντικούς επισκέπτες, θα γίνει ταχύτερη και ασφαλέστερη. Παράλληλα θα δημιουργηθεί ένα πλέγμα ταχείας κυκλοφορίας που θα συνδέει Αττική Οδό, Κηφισό, Σήραγγα Ηλιούπολης και Βουλιαγμένης, εξυπηρετώντας αποτελεσματικά τις διαμπερείς μετακινήσεις...



ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ








UPD:

Thema Insights

Εκεί που το αθλητικό θέαμα γίνεται η απόλυτη εμπειρία

Εκεί που το αθλητικό θέαμα γίνεται η απόλυτη εμπειρία

Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.

Το "Fantasy Game της EuroLeague", presented by bwin

Η bwin παίζει δυνατά και τη νέα σεζόν, καθώς γίνεται «ένα» με το EuroLeague Fantasy! Το fantasy challenge της κορυφαίας διοργάνωσης μπάσκετ της Ευρώπης ξεκινά κι εσύ ζεις τη μαγεία της EuroLeague όπως ποτέ άλλοτε.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης