Το μεγάλο τούνελ της Αττικής θα τα... σπάει

Ο λόγος για την σήραγγά της Ηλιούπολης. Ένα τούνελ μήκους περίπου τριών χιλιομέτρων, με τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση, η οποία θα ξεκινά από την Κατεχάκη και θα καταλήγει στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Η κατασκευή της θα επιτρέψει στους οδηγούς να καλύπτουν τη διαδρομή από τον Καρέα μέχρι το Ελληνικό μέσα σε δέκα λεπτά, όταν σήμερα ο χρόνος αυτός φτάνει και ξεπερνά τα τριάντα λεπτά στις ώρες αιχμής.

Το έργο αποτελεί ουσιαστικά επέκταση της Αττικής Οδού και ειδικότερα της Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού, εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη δημιουργία ενός ελεύθερου δακτυλίου χωρίς φανάρια και θα δώσει νέα διάσταση στον άξονα βορρά–νότου. Η Βουλιαγμένης, που σήμερα πνίγεται στην κίνηση, θα αποκτήσει χαρακτηριστικά αυτοκινητόδρομου και η πρόσβαση στο Ελληνικό, όπου εξελίσσεται η μεγάλη αστική ανάπλαση με δεκάδες χιλιάδες μελλοντικούς επισκέπτες, θα γίνει ταχύτερη και ασφαλέστερη. Παράλληλα θα δημιουργηθεί ένα πλέγμα ταχείας κυκλοφορίας που θα συνδέει Αττική Οδό, Κηφισό, Σήραγγα Ηλιούπολης και Βουλιαγμένης, εξυπηρετώντας αποτελεσματικά τις διαμπερείς μετακινήσεις...







