Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις κάμερες στους δρόμους - 116 εκατ. ευρώ η σύμβαση, θα χρηματοδοτείται από τα πρόστιμα

Στη φάση της διαβούλευσης βρίσκεται η υλοποίηση ενός εκ των μεγαλύτερων έργων οδικής ασφάλειας των τελευταίων ετών: η προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση καμερών καταγραφής παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.Τη διαδικασία «τρέχει» το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.», για λογαριασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.Η σύμβαση, διάρκειας έντεκα ετών, έχει εκτιμώμενη αξία 93,8 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ (116,3 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ). Το Έργο χρηματοδοτείται από τα πρόστιμα που θα βεβαιώνονται και εισπράττονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν. 5209/2025 «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και άλλες διατάξεις», και το απορρέον από αυτές κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.Το έργο προβλέπει την προμήθεια και εγκατάσταση 2.000 σταθερών καμερών για την παρακολούθηση παραβάσεων όπως παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, υπέρβαση ορίων ταχύτητας και παράνομη χρήση λωρίδων λεωφορείων. Παράλληλα, θα διατεθούν 500 κινητά συστήματα καμερών που θα τοποθετηθούν σε οχήματα και λεωφορεία, με δυνατότητα καταγραφής πινακίδων σε πραγματικό χρόνο .Οι κάμερες θα συνδέονται στα πληροφοριακά συστήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και θα τροφοδοτούν το Ενιαίο Εθνικό Σύστημα Ψηφιακής Καταγραφής και Διαχείρισης Ελέγχων & Προστίμων. Προβλέπεται επίσης η ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού, εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ., υπηρεσίες υποστήριξης και εγγυημένης καλής λειτουργίας για δέκα χρόνια .Στην υλοποίηση εμπλέκονται η «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.» ως διενεργούσα αρχή, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ως κύριος του έργου και φορέας χρηματοδότησης, ενώ ο φορέας λειτουργίας είναι το ίδιο υπουργείο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Για τον έλεγχο και την παρακολούθηση θα συγκροτηθούν επιτροπές και θεματικές ομάδες εργασίας .Το συνολικό κόστος κατανέμεται σε εξοπλισμό ύψους περίπου 41,7 εκατ. ευρώ και υπηρεσίες άνω των 52 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνουν εγκατάσταση, εκπαίδευση, δοκιμαστική λειτουργία, διαχείριση, υποστήριξη, τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις και ασφαλιστήριο συμβόλαιο .Στόχος του έργου είναι να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια, να υπάρξει άμεση και αδιάλειπτη επιτήρηση των παραβάσεων και να εξασφαλιστεί η διαφάνεια στην επιβολή των προστίμων. Ήδη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αναμένεται να παρουσιαστεί demo κάμερας, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής στην ψηφιακή διαχείριση της κυκλοφορίας.