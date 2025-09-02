Οριοθετήθηκε η φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά
Οριοθετήθηκε η φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά

Κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα

Οριοθετήθηκε η φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά
UPD:
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (2/9) σε διαμέρισμα στον Πειραιά, επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη. Άντρες της Πυροσβεστικής απεγκλώβισαν 3 άτομα από το ισόγειο και τον πρώτο όροφο, ευτυχώς χωρίς να έχουν τραυματιστεί.

Κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα.


UPD:

