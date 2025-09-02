H ανάπτυξη της ΤΝ δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά απαιτεί επίσης εξειδικευμένες δεξιότητες
Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Πανόρμου λόγω πτώσης λαδιών στο οδόστρωμα
Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από τη συμβολή της Πανόρμου με την οδό Φθιώτιδας
Κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στην οδό Πανόρμου, καθώς σημειώθηκε πτώση λαδιών στο οδόστρωμα. Για λόγους ασφαλείας, η Τροχαία προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο τμήμα από τη συμβολή με την οδό Φθιώτιδος έως τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς Λ. Αλεξάνδρας.
Η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται, με τα Ι.Χ. να αναστρέφουν επί της οδού Πανόρμου στο ρεύμα προς Λ. Κηφισίας. Στο σημείο επιχειρούν συνεργεία για τον καθαρισμό του δρόμου, ώστε να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η κυκλοφορία.
