Στο αυτόφωρο ο Βρετανός που ξυλοκόπησε Τούρκο κατά τη διάρκεια πτήσης και προκάλεσε αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη
Το αεροσκάφος εκτελούσε διαδρομή από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Τουρκία αλλά αναγκάστηκε να προσγειωθεί στον διεθνή αερολιμένα «Μακεδονία»

Στράτος Λούβαρης
Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί ο 35χρονος Βρετανός που κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε κατά τη διάρκεια πτήσης 41χρονο συνεπιβάτη του, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος που εκτελούσε διαδρομή από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Τουρκία να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στον διεθνή αερολιμένα «Μακεδονία».

Σε βάρος του 35χρονου ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη, διασάλευση της τάξης σε αεροπορική πτήση και απείθεια (επειδή μετά τη σύλληψή του αρνήθηκε να υποβληθεί σε δακτυλοσκοπική εξέταση).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να εκδήλωσε επιθετική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της πτήσης και στη συνέχεια γρονθοκόπησε αναίτια τον 41 ετών Τούρκο συνεπιβάτη του, με αποτέλεσμα ο κυβερνήτης να πραγματοποιήσει το βράδυ της Παρασκευής αναγκαστική προσγείωσε στον αερολιμένα Μακεδονία».

Σημειώνεται ότι το θύμα αφού εξετάστηκε από γιατρό ήταν σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι και η πτήση συνεχίστηκε λίγη ώρα αργότερα.

