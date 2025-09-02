Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Αμαλίας λόγω εργασιών - Πόσο θα διαρκέσουν
ΕΛΛΑΔΑ
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Αμαλίας λόγω εργασιών - Πόσο θα διαρκέσουν

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας έχουν τεθεί σε ισχύ από σήμερα, Τρίτη

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Αμαλίας λόγω εργασιών - Πόσο θα διαρκέσουν
Προβλήματα στις μετακινήσεις των αυτοκινήτων στο κέντρο της Αθήνας αναμένεται να προκαλέσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που ήδη έχουν τεθεί σε ισχύ, λόγω εργασιών στη λεωφόρο Αμαλίας.

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, από σήμερα 2-9-2025 έως και τις 31-10-2025, καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου, θα πραγματοποιείται προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δαιδάλου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά την παραπάνω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εκ περιτροπής.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Ειδήσεις σήμερα:

Η ακτινογραφία της μαφίας της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» και οι τρεις υποομάδες - Πήραν με εκβιασμούς εκκλησιαστική περιουσία €1,5 εκατ.

Τα αξέχαστα σπίτια του ελληνικού κινηματογράφου: Από την οικία Κοκοβίκου, μέχρι τη βίλα Λεβίδη με τα 70 δωμάτια

Σπύρος Βελέντζας: Έσβησε σε φυλακή των ΗΠΑ o «Σακαφλιάς» της Greek Mafia

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης