Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, πού εντοπίζονται προβλήματα - 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό (στο ρεύμα προς αεροδρόμιο), μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και κέντρο
Με αρκετά προβλήματα ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης (2/09) η κίνηση των οχημάτων σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου. Σε Κηφισό, κέντρο και Αττική Οδό εντοπίζονται οι περισσότερες καθυστερήσεις.
Αναλυτικότερα μποτιλιάρισμα καταγράφεται στη Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών τόσο στο ρεύμα εισόδου όσο και εξόδου, στην Αθηνών - Λαμίας (έως τον κόμβο Καλυφτάκη) αλλά και στη Λεωφόρο Κηφισού και δύο ρεύματα ανόδου και καθόδου, από το ύψος της Λένορμαν έως και τη Φιλαδέλφεια.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κίνηση στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Πανεπιστημίου και στους δρόμου γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Καθυστερήσεις τουλάχιστον 20 λεπτών καταγράφονται στην κίνηση των οχημάτων στην Αττική Οδό κυρίως στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 2, 2025
20΄-25΄από Δημοκρατίας έως Κηφισίας,
20΄-25΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας (είσοδος από Λαμία),
10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,
10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας. https://t.co/iEAtteF00q
Η ακτινογραφία της μαφίας της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» και οι τρεις υποομάδες - Πήραν με εκβιασμούς εκκλησιαστική περιουσία €1,5 εκατ.
Μυστήριο με 22χρονο που πέθανε στο νοσοκομείο Κορίνθου αφού μεταφέρθηκε με τραύμα στο λαιμό από μαχαίρι
Σι, Πούτιν και Ερντογάν κατά της Δύσης - Τα μηνύματα της συνάντησης του Ρώσου προέδρου με τον Τούρκο ομόλογό του στη Σύνοδο της Σαγκάης
