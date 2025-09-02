Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, πού εντοπίζονται προβλήματα - 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, πού εντοπίζονται προβλήματα - 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό (στο ρεύμα προς αεροδρόμιο), μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και κέντρο

Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, πού εντοπίζονται προβλήματα - 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Με αρκετά προβλήματα ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης (2/09) η κίνηση των οχημάτων σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου. Σε Κηφισό, κέντρο και Αττική Οδό εντοπίζονται οι περισσότερες καθυστερήσεις.

Αναλυτικότερα μποτιλιάρισμα καταγράφεται στη Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών τόσο στο ρεύμα εισόδου όσο και εξόδου, στην Αθηνών - Λαμίας (έως τον κόμβο Καλυφτάκη) αλλά και στη Λεωφόρο Κηφισού και δύο ρεύματα ανόδου και καθόδου, από το ύψος της Λένορμαν έως και τη Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κίνηση στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Πανεπιστημίου και στους δρόμου γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, πού εντοπίζονται προβλήματα - 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό



Καθυστερήσεις τουλάχιστον 20 λεπτών καταγράφονται στην κίνηση των οχημάτων στην Αττική Οδό κυρίως στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.



