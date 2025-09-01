Κίνηση στους δρόμους: Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, προβλήματα σε Κηφισό, Κέντρο και Κηφισίας
Κίνηση στους δρόμους: Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, προβλήματα σε Κηφισό, Κέντρο και Κηφισίας

Αρκετά προβλήματα σε δρόμους της Αθήνας, καθώς οι περισσότεροι αδειούχοι έχουν επιστρέψει από τις διακοπές τους

Κίνηση στους δρόμους: Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, προβλήματα σε Κηφισό, Κέντρο και Κηφισίας
Αυξημένη κίνηση παρατηρείται αυτή την ώρα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας, καθώς οι περισσότεροι από τους αδειούχους του καλοκαιριού έχουν επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς.

Αυτή την ώρα παρατηρείται αυξημένη κυκλοφορία στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος του Μενιδίου έως την έξοδο στο Νέο Ηράκλειο.

Αυξημένη κίνηση υπάρχει και στην Εθνική Οδό στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος της Λυκόβρυσης έως τον Κόκκινο Μύλο, ενώ υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις τμηματικά και στο ρεύμα προς Λαμία.

Προβλήματα παρατηρούνται επίσης στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού, καθώς και στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής.

Παρόμοια εικόνα και στο κέντρο της Αθήνας, καθώς στο «κόκκινο» βρίσκονται Πανεπιστημίου, Σταδίου, Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Αμαλίας.

