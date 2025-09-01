Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Τραμ συγκρούστηκε με βαν στον Πειραιά, δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το τροχαίο ατύχημα
Η σύγκρουση σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Γεωργίου και Κολοκοτρώνη
Τροχαίο ατύχημα ανάμεσα σε συρμό του τραμ και βαν προκλήθηκε λίγο πριν τις 12:00 σήμερα στον Πειραιά.
Ειδικότερα, το συμβάν έγινε στη συμβολή των οδών Γεωργίου και Κολοκοτρώνη με τον οδηγό της αμαξοστοιχίας να αναφέρει ότι το επαγγελματικό όχημα ήταν αυτό που έπεσε πάνω του.
Από το τροχαίο προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές και δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.
