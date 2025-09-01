Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Χαλκιδική: Αναζητείται ο δράστης που πυροβόλησε και σκότωσε σκύλο σε αυλή σπιτιού
«Στο χωριό υπάρχει κάποιος που φτάνει με το όπλο του στην αυλή των συγχωριανών του» ανέφερε ο ιδιοκτήτης του σκύλου
Σε μια καταγγελία που προκαλεί αποτροπιασμό προχώρησε ο ιδιοκτήτης ενός σκύλου στη Χαλκιδική, ο οποίος κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι άγνωστος δράστης πυροβόλησε και σκότωσε το ζώο της οικογένειας στην αυλή του σπιτιού τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης πέρασε χθες την πόρτα του Αστυνομικού Τμήματος Αρναίας και κατέθεσε μήνυση κατά αγνώστων. Όπως ανέφερε, άγνωστος δράστης ή δράστες θανάτωσαν τον σκύλο του με βολίδα όπλου, την περασμένη Δευτέρα, 25 Αυγούστου.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για θανάτωση ζώου συντροφιάς, ενώ διορίστηκε και πραγματογνώμονας.
Σε ανάρτηση που έκανε στο Facebook, ο ιδιοκτήτης του άτυχου ζώου ανέφερε: «Δεν μας έχει μείνει τίποτα άλλο πέρα από εσάς. Βοηθήστε να μπει ένα τέλος σε τέτοιες εγκληματικές πράξεις. Βάλτε ένα λιθαράκι ώστε να τιμωρηθεί ο ένοχος και να μην ξανασυμβεί ποτέ» και πρόσθεσε: «Στο χωριό υπάρχει κάποιος που φτάνει με το όπλο του στην αυλή των συγχωριανών του· ένας δολοφόνος ανάμεσά μας».
