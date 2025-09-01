Έρευνες για αγνοούμενο και διάσωση 35 μεταναστών νότια της Γαύδου
Στις έρευνες συμμετέχουν τέσσερα παραπλέοντα πλοία, ενώ προς το σημείο κατευθύνονται ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ένα σκάφος της δύναμης Frontex
Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή 44 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου για τον εντοπισμό και τη διάσωση 35 αλλοδαπών από δεξαμενόπλοιο καθώς και έρευνες για έναν αγνοούμενο.
Οι διασωθέντες επέβαιναν σε σκάφος, το οποίο εντοπίστηκε από το δεξαμενόπλοιο με σημαία Παναμά.
Στις έρευνες συμμετέχουν τέσσερα παραπλέοντα πλοία, ενώ προς το σημείο κατευθύνονται ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ένα σκάφος της δύναμης Frontex.
Στην περιοχή πνέουν άνεμοι βορειοβορειοδυτικών διευθύνσεων, έντασης 5-6 μποφόρ. Οι διασωθέντες αναμένεται να μεταφερθούν με ασφάλεια σε λιμάνι της Κρήτης.
